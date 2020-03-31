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Польша ввела новые ограничения из-за пандемии коронавируса
31.03.2020 22:36 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Детям и подросткам до 18 лет теперь разрешено выходить из дома только под присмотром взрослых, сообщил польский премьер Моравецкий.
Люди на границе Польши и Украины в преддверии закрытия границ
Польша ужесточает ограничения в условиях пандемии
Власти ограничивают доступ к паркам и местам отдыха, будут закрыты городские станции проката велосипедов. Правительство выделило специальные часы - с 10.00 до 12.00 по местному времени, - когда продуктовые, аптеки и магазины, продающие средства личной гигиены, смогут посещать исключительно лица старше 65 лет.
При этом в очереди на кассу разрешено одновременно находиться не более чем трем покупателям, передала польская государственная радиокомпания Polskie Radio. Входить в магазины допустимо лишь в защитных перчатках.
Закрываются все салоны красоты и парикмахерские, а также салоны татуировки и пирсинга. По выходным перестанут работать строительные магазины.
Кроме того, со 2 апреля все работодатели должны начать в обязательном порядке обеспечивать своих сотрудников дезинфицирующими средствами.
По данным международной группы волонтеров Worldometer, от последствий заболевания COVID-19 в
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Детям и подросткам до 18 лет теперь разрешено выходить из дома только под присмотром взрослых, сообщил польский премьер Моравецкий. Люди на границе Польши и...
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