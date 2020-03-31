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Владимир Базанов: «Если будет какая-то критическая ситуация, тогда остановим чемпионат Беларуси»
31.03.2020 22:43 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель АБФФ Владимир
«Критической ситуации никакой нет, поэтому мы продолжаем чемпионат. Ко второму туру закупили 500 литров антисептика. Завезли по стадионам.
Самое главное, чтобы люди понимали сами. Мыли руки, антисептиком пользовались. Не чихали, больными не шли на стадион.
Никто на нас не давит, ни
Посмотрите, людей в повязках медицинских на стадионах почти нет. И в городах не вижу. Никакой нервозности и паники. И это правильно», – сказал
Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 31 марта – более 782 тысяч случаев. Более 164 тысяч пациентов выздоровели, летальных исходов – более 37 тысяч.
В Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 152 случая заражения. 32 пациента выздоровели, один летальный исход.
Чемпионат Беларуси не боится коронавируса
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Председатель АБФФ Владимир Базанов поделился мнением о безопасности на стадионах в связи с пандемией коронавируса.
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