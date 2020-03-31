Владимир Базанов: «Если будет какая-то критическая ситуация, тогда остановим чемпионат Беларуси»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов поделился мнением о безопасности на стадионах в связи с пандемией коронавируса.

«Критической ситуации никакой нет, поэтому мы продолжаем чемпионат. Ко второму туру закупили 500 литров антисептика. Завезли по стадионам.

Самое главное, чтобы люди понимали сами. Мыли руки, антисептиком пользовались. Не чихали, больными не шли на стадион.

Никто на нас не давит, ни , ни кто-то еще. Сами принимаем решение. Не говорим, что будем играть весь чемпионат. Если будет какая-то критическая ситуация, тогда остановим чемпионат Беларуси.

Посмотрите, людей в повязках медицинских на стадионах почти нет. И в городах не вижу. Никакой нервозности и паники. И это правильно», – сказал Базанов .

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 31 марта – более 782 тысяч случаев. Более 164 тысяч пациентов выздоровели, летальных исходов – более 37 тысяч.

В Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 152 случая заражения. 32 пациента выздоровели, один летальный исход.

Чемпионат Беларуси не боится коронавируса