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Исаев призвал клубы чемпионата Беларуси помочь благотворительному проекту «Коронавирус: средства защиты для соцработников и пожилых»
01.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Агент Валерий Исаев предложил футболистам помочь благотворительной платформе «ИМЕНА», которая запустила кампанию
«Так, ну что сидеть без дела. Зараза пришла к нам. Не будем мешать тем, кто по долгу службы ежедневно рискует своим здоровьем и отвечает за наши жизни. Меня Ивулин недавно обозвал инфлюенсером. Я выяснил, слово не ругательное. Попробую воспользоваться.
В нашей стране есть благотворительная платформа «ИМЕНА». Платформа реально помогает нуждающимся. Сегодня «ИМЕНА» собирает средства для помощи соцработникам, волонтерам, которые помогают пожилым людям. Именно пожилые люди входят в группы риска от заразы. Перечислять средства можно разными способами, я проверял. Обращаюсь за поддержкой к «подневольным» футболистам. Давайте сами, из своего кармана, без лишнего инфошума, поможем своим соотечественникам.
Я все посчитал. Разделил клубы по достатку и задал минимум. В лиге 16 команд. 5 команд-
В каждой команде один человек собирает и вносит, как написано в разделе оплата. А скриншот оплаты прислать мне в Facebook, можно в личку. Обещаю,ни одно СМИ не узнает, какая команда и сколько пожертвовала на доброе дело. А что делать с корешками оплат, решим отдельно. На планете много мест для хранения бумажек с добрыми делами», –
Чемпионат Беларуси не боится коронавируса
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Исаев призвал клубы чемпионата Беларуси помочь благотворительному проекту «Коронавирус: средства защиты для соцработников и пожилых»
Агент Валерий Исаев предложил футболистам помочь благотворительной платформе «ИМЕНА», которая запустила кампанию «Коронавирус: средства защиты для...
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