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Исаев призвал клубы чемпионата Беларуси помочь благотворительному проекту «Коронавирус: средства защиты для соцработников и пожилых»

01.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Агент Валерий Исаев предложил футболистам помочь благотворительной платформе «ИМЕНА», которая запустила кампанию «Коронавирус: средства защиты для соцработников и пожилых».

«Так, ну что сидеть без дела. Зараза пришла к нам. Не будем мешать тем, кто по долгу службы ежедневно рискует своим здоровьем и отвечает за наши жизни. Меня Ивулин недавно обозвал инфлюенсером. Я выяснил, слово не ругательное. Попробую воспользоваться.

В нашей стране есть благотворительная платформа «ИМЕНА». Платформа реально помогает нуждающимся. Сегодня «ИМЕНА» собирает средства для помощи соцработникам, волонтерам, которые помогают пожилым людям. Именно пожилые люди входят в группы риска от заразы. Перечислять средства можно разными способами, я проверял. Обращаюсь за поддержкой к «подневольным» футболистам. Давайте сами, из своего кармана, без лишнего инфошума, поможем своим соотечественникам.

Я все посчитал. Разделил клубы по достатку и задал минимум. В лиге 16 команд. 5 команд-БАТЭ, минское «Динамо», «Торпедо-БелАЗ», брестское «Динамо», «Шахтер» – 23 человека в заявке + главный тренер, по 400 рублей с лица, итого 48000 рублей. Остальные 10 команд (не считаем «Энергетик-БГУ», за эту команду соберем с агентов) по 150 руб с лица, итого 36000 рублей. Итого 84000 рублей плюс агентские(как всегда).

В каждой команде один человек собирает и вносит, как написано в разделе оплата. А скриншот оплаты прислать мне в Facebook, можно в личку. Обещаю,ни одно СМИ не узнает, какая команда и сколько пожертвовала на доброе дело. А что делать с корешками оплат, решим отдельно. На планете много мест для хранения бумажек с добрыми делами», – написал Исаев.

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Агент Валерий Исаев предложил футболистам помочь благотворительной платформе «ИМЕНА», которая запустила кампанию «Коронавирус: средства защиты для...
 
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