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Вячеслав Глеб: «Какие могут быть деньги в первой и второй лигах? Тут в первую очередь развитие молодых футболистов»
01.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий дзержинского «
О коронавирусе
Коронавирус гуляет, поэтому надо следить за собой. Если честно, переживаю за себя и свою семью. Есть такое.
О дзержинском «Арсенале»
На нашей базе есть практически все. Многие команды, как
О задачах на сезон
Задача – закрепиться и быть достойным участником первой лиги. Какие могут быть деньги в первой и второй лигах? Нет. Тут в первую очередь развитие молодых футболистов. Чтобы они шли шаг за шагом. Это как трамплин.
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Вячеслав Глеб: «Какие могут быть деньги в первой и второй лигах? Тут в первую очередь развитие молодых футболистов»
Нападающий дзержинского «Арсенала» Вячеслав Глеб рассказал о целях на сезон-2020.
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