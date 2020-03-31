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Вячеслав Глеб: «Какие могут быть деньги в первой и второй лигах? Тут в первую очередь развитие молодых футболистов»

01.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий дзержинского «Арсенала» Вячеслав Глеб рассказал о целях на сезон-2020.

О коронавирусе

Коронавирус гуляет, поэтому надо следить за собой. Если честно, переживаю за себя и свою семью. Есть такое.

О дзержинском «Арсенале»

На нашей базе есть практически все. Многие команды, как «Крумкачы», приходят, но не имеют ничего. Хотя я к ним с большим уважением отношусь. Они пытались что-то создать, но на ровном месте. А у нас не на ровном месте. Здесь есть уже фундамент и потом получается хороший и добротный дом.

О задачах на сезон

Задача – закрепиться и быть достойным участником первой лиги. Какие могут быть деньги в первой и второй лигах? Нет. Тут в первую очередь развитие молодых футболистов. Чтобы они шли шаг за шагом. Это как трамплин.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
 
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Нападающий дзержинского «Арсенала» Вячеслав Глеб рассказал о целях на сезон-2020.
 
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