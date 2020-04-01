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Фанаты «Немана»: «Призываем АБФФ под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат»

01.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Фанаты гродненского «Немана» обратились ко всем белорусским болельщикам.

«Мы, болельщики ФК «Неман», хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны.

Мы осознаем, что нам «кто-то врет», и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное – здоровье наших граждан. Мы призываем все фанатские движения Беларуси к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких.

Мы также призываем АБФФ под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире.

Желаем всем здоровья, не болейте! Берегите себя и своих близких!» – говорится в обращении.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
 
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