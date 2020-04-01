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Фанаты «Немана»: «Призываем АБФФ под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат»
01.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Фанаты гродненского
«Мы, болельщики ФК «
Мы осознаем, что нам «кто-то врет», и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное – здоровье наших граждан. Мы призываем все фанатские движения Беларуси к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких.
Мы также призываем
Желаем всем здоровья, не болейте! Берегите себя и своих близких!» – говорится в обращении.
Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь
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Фанаты «Немана»: «Призываем АБФФ под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат»
Фанаты гродненского «Немана» обратились ко всем белорусским болельщикам.
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