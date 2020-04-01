Москвичей на карантине собрались контролировать через приложение. Но к нему много вопросов

Источник материала: Tut.by

Приложение для мониторинга местонахождения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией разрабатывают и тестируют в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко. Впрочем, многие пользователи возмутились — по их мнению, оно собирает слишком много личной информации.



Фото: burst.shopify.com

РБК со ссылкой на Лысенко пишет : приложение под названием «Социальный мониторинг» будет предлагаться тем, у кого диагностирован COVID-19 и кто решил остаться дома в Москве. Впрочем, ресурс Rozetked заявляет , что программа при установке запрашивает разрешение у системы Android на доступ к местоположению, фото и видеосъемке, данным об устройстве, Bluetooth и Wi-Fi, звонкам, неограниченному расходу аккумулятора.

Rozetked со ссылкой на авторов Telegram-канала «IT и СОРМ» также пишет, что приложение:

Передает персональные данные зарегистрированных пользователей на сервер по протоколу HTTP без шифрования;

Получает данные о MAC-адресе устройства даже без выданных разрешений при помощи хака;

Передает данные для распознавания лиц на сервер эстонской компании identix.one без шифрования;

В коде в открытом виде хранится токен API сервиса identix.one, позволяющий запрашивать данные у сервиса от лица приложения «Социальный мониторинг»;

В генерируемых QR-кодах, при помощи которых силовые структуры будут контролировать правомерность перемещения граждан по Москве, зашифрованы индивидуальные идентификаторы устройства (MAC и IMEI).

На момент написания заметки «Социальный мониторинг» уже не доступен в магазине Play Маркет. Издание «Эхо Москвы» связалось с Лысенко. По словам министра, «А) ни в какие заграницы персональные данные передаваться не будут. Б) Это приложение будет предлагаться лишь тем, у кого диагностирован вирус и кто решил остаться дома (условие надомного боления). В) В случае отсутствия телефона или нежелания ставить на свой телефон департаментом будет выдаваться другой аппарат на время карантина».