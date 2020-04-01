ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Москвичей на карантине собрались контролировать через приложение. Но к нему много вопросов

01.04.2020 11:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Приложение для мониторинга местонахождения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией разрабатывают и тестируют в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко. Впрочем, многие пользователи возмутились — по их мнению, оно собирает слишком много личной информации.


Фото: burst.shopify.com

РБК со ссылкой на Лысенко пишет: приложение под названием «Социальный мониторинг» будет предлагаться тем, у кого диагностирован COVID-19 и кто решил остаться дома в Москве. Впрочем, ресурс Rozetked заявляет, что программа при установке запрашивает разрешение у системы Android на доступ к местоположению, фото и видеосъемке, данным об устройстве, Bluetooth и Wi-Fi, звонкам, неограниченному расходу аккумулятора.

Rozetked со ссылкой на авторов Telegram-канала «IT и СОРМ» также пишет, что приложение:

  • Передает персональные данные зарегистрированных пользователей на сервер по протоколу HTTP без шифрования;
  • Получает данные о MAC-адресе устройства даже без выданных разрешений при помощи хака;
  • Передает данные для распознавания лиц на сервер эстонской компании identix.one без шифрования;
  • В коде в открытом виде хранится токен API сервиса identix.one, позволяющий запрашивать данные у сервиса от лица приложения «Социальный мониторинг»;
  • В генерируемых QR-кодах, при помощи которых силовые структуры будут контролировать правомерность перемещения граждан по Москве, зашифрованы индивидуальные идентификаторы устройства (MAC и IMEI).

На момент написания заметки «Социальный мониторинг» уже не доступен в магазине Play Маркет. Издание «Эхо Москвы» связалось с Лысенко. По словам министра, «А) ни в какие заграницы персональные данные передаваться не будут. Б) Это приложение будет предлагаться лишь тем, у кого диагностирован вирус и кто решил остаться дома (условие надомного боления). В) В случае отсутствия телефона или нежелания ставить на свой телефон департаментом будет выдаваться другой аппарат на время карантина».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приложение под названием «Социальный мониторинг» будет предлагаться тем, у кого диагностирован COVID-19 и кто решил остаться дома в Москве.
 
Новости дня
Новости
 
В военной части в Борисове военные медики провели тренировку на случай ухудшения эпидемиологической ситуации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика