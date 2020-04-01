Обнуление коронавируса

И вообще -- мне не повезло. Трактор до Комаровки не ходит, в хоккей я не играю, вместо сауны хожу в обычную городскую баню, 100 грамм после каждого выхода на улицу не позволит жена, а состояние здоровья и возраст буквально толкают в группу риска.





А еще я «нячэсны»¸ что для власть предержащих хуже всех вирусов вместе взятых, ибо по их мнению именно мы первыми паникуем и распространяем самые противные фейки. С нами даже КГБ приказано разобраться.





Искренне хочу помочь «бойцам невидимого фронта», потому очень прошу попутно разобраться и с тем, почему правительство просит у МВФ на борьбу с коронавирусом 900 миллионов долларов, если неделю назад само же говорило, что помощь нам не нужна и просить ее никто не будет.





А полтора года назад лично Тот-Кого-Нельзя не называть поставил крест на подобного рода сотрудничестве.





Вот мне и хочется понять, зачем нам эти деньги, если с пандемией мы и так по утверждению официальной пропаганды прекрасно справляемся. Более того, выделяем на проведение всяких «Славянских базаров» и военных парадов суммы почти сопоставимые с теми, которые просим в долг?





И как быть с тем, что некоторое время назад предлагалось за «белорусское экономическое чудо» претендовать аж на Нобелевскую премию?..





А еще я бы еще раз попросил обратить внимание на смертельный случай, который и стал причиной тотальной борьбы с «фейками». Только посмотреть на него совершенно с иного ракурса.





А то ведь, как получилось. Людям сказали про смерть от коронавируса и запретили нормальные похороны. Те дали «отбой» приезду почти всех своих родственников. Похоронили. А после того, как об этом рассказали «нячэсныя» СМИ, чиновники от здоровья заявили, что никакого коронавируса не было.





Возможно, и не было, но кто тогда запретил похоронить человека достойно? Кто ответит за обман несчастных родственников усопшей? Перед ними хоть извинились?





Как известно, благодаря Марку Твену, который 5 июля 1907 года ошибочно приписал этот афоризм бывшему английскому премьеру Бенджамину Дизраэли, люди уже больше столетия сравнивают статистику с самой гнусной формой лжи.





В этой связи вспоминается рассказ первого премьера новой власти Михаила Чигиря о том, как он послал в Финляндию одного из своих замов для того, чтобы понять почему сельское хозяйство в этой северной стране развивается лучше нашего. И был, мягко говоря, разочарован ответом, прозвучавшим по возвращению высокопоставленного чиновника – финны считают не так как мы…





Похоже, сейчас власть предержащие тоже считаем, как –то по-своему. Иначе трудно понять, почему на конец марта смертность от коронавируса в Италии превышает 11 процентов, а у нас, если верить официальной статистике, равна нулю.





Как говорил Станиславский – не верю. Как и в то, что атомная энергетика абсолютно безвредная. Поверю только тогда, когда «Дрозды» окажутся рядом с Островцом. А сейчас даже страшно представить, что будет, если разного рода «пневмонии» доберутся до тех, кто собирается в ближайшее время запустить и обслуживать свою АЭС?..





Полностью согласен с утверждениями будто Россия часто учится у Беларуси. Теперь и мы стали учиться у них. Только у них президентское обнуление, а у нас коронавирусное.





Оно, кстати, не помешало в очередной раз попросить денег в Москве, что очень сильно приближает подписание 31-й дорожной карты…





Если и это фейк, то я порошу КГБ разобраться и здесь.