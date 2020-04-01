ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Обнуление коронавируса

01.04.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В последнее время ловлю себя на мысли, что начинаю бояться информации о коронавирусе не меньше, чем его самого. Особенно, если эта информация идет от "вирусолога" с Карла Маркса, 38.

Обнуление коронавируса
И вообще -- мне не повезло. Трактор до Комаровки не ходит, в хоккей я не играю,  вместо сауны хожу в обычную городскую баню, 100 грамм после каждого выхода на улицу не позволит жена, а состояние здоровья и возраст буквально толкают в группу риска.

А еще я «нячэсны»¸ что для власть предержащих хуже всех вирусов вместе взятых, ибо по их мнению  именно мы первыми паникуем и распространяем самые противные фейки. С нами даже КГБ приказано разобраться.

Искренне хочу  помочь «бойцам невидимого фронта», потому очень прошу  попутно разобраться и с тем, почему правительство просит у МВФ на борьбу с коронавирусом 900 миллионов долларов, если неделю назад само же говорило, что помощь нам не нужна и просить ее никто не будет. 

А полтора года назад лично Тот-Кого-Нельзя не называть поставил крест на подобного рода сотрудничестве.

Вот мне и хочется понять, зачем нам эти деньги, если с пандемией мы и так по утверждению официальной пропаганды прекрасно справляемся. Более того, выделяем на проведение всяких «Славянских базаров» и военных парадов суммы почти сопоставимые с теми, которые просим в долг? 

И как быть с тем, что некоторое время назад предлагалось за «белорусское экономическое чудо» претендовать аж на Нобелевскую премию?..

А еще я бы еще раз  попросил  обратить внимание на смертельный случай, который и стал причиной тотальной борьбы с «фейками». Только посмотреть на него совершенно с иного ракурса.

А то ведь, как получилось. Людям сказали про смерть от коронавируса и запретили нормальные похороны. Те дали «отбой» приезду  почти всех своих родственников. Похоронили. А после того, как об этом рассказали «нячэсныя» СМИ, чиновники от здоровья заявили, что никакого коронавируса не было.

Возможно, и не было, но кто тогда запретил похоронить человека  достойно? Кто ответит за обман несчастных родственников усопшей?  Перед ними хоть извинились?

Как известно, благодаря Марку Твену, который 5 июля 1907 года ошибочно приписал этот афоризм бывшему английскому премьеру Бенджамину Дизраэли, люди уже больше столетия  сравнивают статистику с самой гнусной формой лжи.

В  этой связи вспоминается  рассказ первого премьера новой власти  Михаила Чигиря о том, как   он послал в Финляндию одного из  своих замов для того, чтобы понять почему сельское хозяйство в этой северной стране развивается лучше нашего.  И был, мягко говоря, разочарован ответом, прозвучавшим по возвращению высокопоставленного чиновника – финны  считают не так как мы…

Похоже, сейчас власть предержащие тоже считаем, как –то по-своему. Иначе  трудно понять, почему на конец марта смертность от коронавируса в Италии  превышает 11 процентов, а у нас, если верить официальной статистике, равна нулю.

Как говорил Станиславский – не верю. Как и в то, что атомная энергетика абсолютно безвредная. Поверю только тогда, когда «Дрозды» окажутся рядом с Островцом. А сейчас даже страшно представить, что будет, если разного рода «пневмонии» доберутся  до тех, кто собирается в ближайшее время  запустить и обслуживать свою АЭС?..

Полностью согласен с утверждениями будто Россия часто учится у Беларуси. Теперь и мы стали учиться у них. Только у них президентское обнуление, а у нас коронавирусное.

Оно, кстати, не помешало в очередной раз попросить денег в Москве, что очень сильно  приближает  подписание 31-й дорожной карты…

Если и это фейк, то я порошу КГБ разобраться и здесь. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнее время ловлю себя на мысли, что начинаю бояться информации о коронавирусе не меньше, чем его самого. Особенно, если эта информация идет от "вирусолога" с...
 
Новости дня
Новости
 
Ученые заявили, что в лечении вызываемой коронавирусом болезни поможет переливание крови
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика