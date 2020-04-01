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Фанаты "Немана": Призываем АБФФ набраться смелости и приостановить чемпионат
01.04.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Фанаты гродненского «Немана» обратились ко всем белорусским болельщикам.
«Мы, болельщики ФК «Неман», хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны.
Мы осознаем, что нам «хто-та урот», и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное – здоровье наших граждан.
Мы призываем все фанатские движения Беларуси к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких.
Мы также призываем АБФФ под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире.
Желаем всем здоровья, не болейте! Берегите себя и своих близких!» – говорится в обращении фанатов на официальной страничке «Вконтакте».
Чемпионат Беларуси остался единственным профессиональным футбольным турниром в Европе, который до сих пор не приостановили. В стране также продолжается финальная серия плей-офф по хоккею.
На всех этих соревнованиях не запрещено находиться зрителям.
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Фанаты гродненского «Немана» обратились ко всем белорусским болельщикам.
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