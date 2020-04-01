«Мы, болельщики ФК «Неман», хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны.





Мы осознаем, что нам «хто-та урот», и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное – здоровье наших граждан.





Мы призываем все фанатские движения Беларуси к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких.





Мы также призываем АБФФ под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире.





Желаем всем здоровья, не болейте! Берегите себя и своих близких!» – говорится в обращении фанатов на официальной страничке «Вконтакте».





Чемпионат Беларуси остался единственным профессиональным футбольным турниром в Европе, который до сих пор не приостановили. В стране также продолжается финальная серия плей-офф по хоккею.





На всех этих соревнованиях не запрещено находиться зрителям.