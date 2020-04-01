Ирландская газета написала про борьбу с коронавирусом в Беларуси и задержание журналиста Сацука

Источник материала: Ежедневник

В газете The Irish Times была опубликована заметка о Беларуси под названием «Белорусский лидер прописал от коронавируса спорт, сауну и водку». Упоминает издание и про задержание журналиста Сергея Сацука.

В заметке издания The Irish Times говорится о том, что президент Лукашенко игнорирует общую обеспокоенность по поводу Covid-19 и предлагает белорусам лечиться от коронавируса при помощи хоккея, сауны и водки.

«Здесь нет вирусов никаких! Это холодильник, это самое лучшее здоровье! Спорт, особенно лед, - лучшее антивирусное лекарство, самое настоящее!", - цитирует Лукашенко издание.

Там упоминается, что в понедельник в Беларуси на официальном уровне было заявлено о 152 подтвержденных случаях Covid-19, а во вторник было сообщено первой смерти в стране от вируса.

Во второй части заметки говорится о том, что «несмотря на всю браваду, режим г-на Лукашенко, похоже, чувствителен к тщательному изучению его решения вопросов по пандемии» и упоминается про журналиста, задержанного за критику точки зрения Лукашенко по поводу коронавирусного «психоза».

Издание добавляет, что международная организация «Репортеры без границ» призвала Беларусь освободить Сергея Сацука, редактора интернет-газеты «Ежедневник», который был арестован по подозрению во взяточничестве на прошлой неделе всего через несколько дней после критики отношения Лукашенко к распространению Covid-19.

«Этот арест является предупреждением для средств массовой информации, которые ставят под сомнение политику правительства Беларуси в области здравоохранения», - приводит газета слова Жанны Кавелье, главы службы по наблюдению за СМИ в странах Восточной Европы и Центральной Азии.