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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Теннисный центр в США будет преобразован в больницу Часть теннисного центра, в котором проходит турнир Большого шлема US Open, будет преобразована в импровизированную больницу для лечения пациентов, зараженных...

Часть теннисного центра, в котором проходит турнир Большого шлема US Open, будет преобразована в импровизированную больницу для лечения пациентов, зараженных коронавирусом, сказал руководитель учреждения Дэниел Зауснер. Накануне объект был осмотрен под медицинские нужды, и именно сегодня начинается его переоборудование. Ожидается, что в теннисном центре будет возможность расположить одновременно около 350 пациентов.