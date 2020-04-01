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Теннисный центр в США будет преобразован в больницу
01.04.2020 15:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTЧасть теннисного центра, в котором проходит турнир Большого шлема US Open, будет преобразована в импровизированную больницу для лечения пациентов, зараженных коронавирусом, сказал руководитель учреждения Дэниел Зауснер. Накануне объект был осмотрен под медицинские нужды, и именно сегодня начинается его переоборудование. Ожидается, что в теннисном центре будет возможность расположить одновременно около 350 пациентов.
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Часть теннисного центра, в котором проходит турнир Большого шлема US Open, будет преобразована в импровизированную больницу для лечения пациентов, зараженных...
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