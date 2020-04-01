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И Уимблдон-2020 отменен. Впервые со времени окончания Второй мировой
01.04.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Всеанглийский клуб лаун-тенниса объявил об отмене «Уимблдона», который должен был стартовать 29 июня.
«Сегодня было принято решение о том, что в 2020 году турнир будет отменен в связи с эпидемией коронавируса. Вместо этого 134-й «Уимблдон» пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года», – говорится в заявлении турнира.
Болельщикам, уже купившим билеты, будет возвращена их стоимость и предложена возможность приобрести билеты на те же дни и корты в следующем году.
Турнир не состоится впервые с 1945 года.
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Всеанглийский клуб лаун-тенниса объявил об отмене «Уимблдона», который должен был стартовать 29 июня.
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