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И Уимблдон-2020 отменен. Впервые со времени окончания Второй мировой

01.04.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всеанглийский клуб лаун-тенниса объявил об отмене «Уимблдона», который должен был стартовать 29 июня.

«Сегодня было принято решение о том, что в 2020 году турнир будет отменен в связи с эпидемией коронавируса. Вместо этого 134-й «Уимблдон» пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года», – говорится в заявлении турнира.

Болельщикам, уже купившим билеты, будет возвращена их стоимость и предложена возможность приобрести билеты на те же дни и корты в следующем году.

Турнир не состоится впервые с 1945 года.
 
 
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Всеанглийский клуб лаун-тенниса объявил об отмене «Уимблдона», который должен был стартовать 29 июня.
 
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