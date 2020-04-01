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Более 2 тысяч тестов на коронавирус прибыли в Беларусь из Китая

01.04.2020 20:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 2 тысяч тестов на коронавирус прибыли в Беларусь из Китая

Медицинская гуманитарная помощь c более 2 тыс. тестами прибыла из Китая в Беларусь. Об этом сообщает БЕЛТА.

Помимо тестов, прибыли защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы.

Как отметил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк, гуманитарная помощь - это ответный шаг Китая на присланные ранее в КНР белорусские грузы.

Как пояснил посол Китая в Беларуси Цуй Цимин, прибывшая 1 апреля в Беларусь гуманитарная помощь - это только первая партия. Посольство готовится к приобретению 10 тыс. тест-систем с реагентами для обнаружения COVID-19. 

Также организована закупка масок, защитной одежды, инфракрасных термометров, пульсоксиметров и других медицинских материалов в подарок Беларуси. Помимо этого, в целях обмена опытом правительство Китая намеревается направить в Беларусь группу медицинских экспертов.

Отмечается, что груз должен был прилететь ещё на прошлой неделе. Однако из-за нарушений вследствие коронавируса он прилетел только сегодня. 

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Медицинская гуманитарная помощь c более 2 тыс. тестами прибыла из Китая в Беларусь. Об этом сообщает БЕЛТА. Помимо тестов, прибыли защитные костюмы, инфракрасные...
 
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