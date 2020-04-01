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Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Бресте
01.04.2020 21:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Пациент находится в Брестской областной клинической больнице.
Коронавирус обнаружен у пациента, который находится под наблюдением в областной клинической больнице, как контакт первого уровня, сообщает Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии.
Таким образом, областей, где нет случаев китайского коронавируса в Беларуси не осталось. "Здоровыми" были Могилевская и Брестская, но сегодня стало известно о положительных тестах в обеих областях.
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Пациент находится в Брестской областной клинической больнице.
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