Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Бресте

Коронавирус обнаружен у пациента, который находится под наблюдением в областной клинической больнице, как контакт первого уровня, сообщает Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии.





Таким образом, областей, где нет случаев китайского коронавируса в Беларуси не осталось. "Здоровыми" были Могилевская и Брестская, но сегодня стало известно о положительных тестах в обеих областях.