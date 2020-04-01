Не первоапрельская шутка: из Бреста выгнали цирк

Источник материала: Виртуальный Брест

Международная труппа приехала в Брест на гастроли. Но, учитывая ситуацию, даже не стала продавать билеты на представления. Артисты решили на период вынужденного простоя заняться репетициями. Но тут их попросили покинуть город. Почему – разбирался Sputnik.





Администрация Бреста попросила областную филармонию убрать цирк-шапито с глаз долой и в кратчайшие сроки.

И не потому, что цирк нарушил предписанные правила. А "в связи с проведением профилактических мероприятий по нераспространению ОРВИ… и согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Республики Беларусь". Именно под такой формулировкой подписался первый заместитель председателя Брестского горисполкома в последний день марта.





© SPUTNIK АЛЕСЯ ЗЕЛЕНКО

Билетов на представления в цирке даже не продавали

С цирком-шапито "Арлекин" областная филармония сотрудничает много лет. Договор на сезон-2020 заключили еще в ноябре 2019-го. Годовой тур! Так что до будущего декабря по всем вопросам, связанным с цирком, отвечает филармония.

Все шло по графику: труппа приехала в Брест, традиционно расположилась на стоянке около областного Центра молодежного творчества – там кроме прочих плюсов есть доступ к коммуникациям. Вода, свет, коммунально-бытовые нужды, уборка мусора… При выборе площадки приходится учитывать множество нюансов.





© SPUTNIK АЛЕСЯ ЗЕЛЕНКО

На этой площадке возле Центра молодежного творчества остановился цирк

Цирк приехал и… встал. Артисты все еще питают слабые надежды, что ограничения на проведение массовых мероприятий после 6 апреля будут сняты. Но официальная статистика по количеству пострадавших от COVID-19 сурова: в Беларуси уже подтверждены два случая смерти пациентов с коронавирусом.

"Изначально было письмо отправлено на Брестский горисполком, что мы переносим гастроли. Это была инициатива от нас, – объясняет директор цирка Иван Голодко. – Даже опустили купол, чтобы люди видели, что у нас нет представлений, ничего не происходит, то есть мы не продавали билеты вообще. Мы и сами понимаем, что массовые скопления людей сейчас нежелательны…"





© SPUTNIK АЛЕСЯ ЗЕЛЕНКО

Давление на артистов, чтобы они собрались и уехали, началось буквально с первого же дня

Так что в Брест цирк-шапито приехал элементарно "отстояться". Не до 6 апреля, так до Пасхи. Не до Пасхи – так до 27-го числа, когда придет пора отправляться на Гродненщину. Все по графику.

"Но с первого же дня началось некоторое давление, чтобы мы просто свернулись и уехали просто вообще из города. По непонятным нам причинам!" – недоумевает Иван Голодко.

"Это одна "неравнодушная" жительница", – поясняет Татьяна Колтынаева.

Обращение одной единственной "неравнодушной" брестчанки поступило на административную "горячую линию" в конце прошлой недели. А 31 марта для областной филармонии появилось городское предписание: цирк убрать.





© SPUTNIK АЛЕСЯ ЗЕЛЕНКО

Кому и, главное, чем мешает цирк – непонятно

"Никому не мешаем, все люди у нас здоровы! Все! Даже иностранные у нас граждане – они уже длительный период находятся в Беларуси!" – директор цирка не скрывает эмоций.

Да, действительно, труппа в "Арлекине" международная. Артисты здесь из Беларуси, России, Украины и Кении. Но куда сложнее с животными. Оформить их въезд непросто. А некоторые из них без спецразрешения не только "невъездные", но и "невыездные"! В итоге на одно заполнение-согласование бумаг уходит месяц.

Опять же артистам – и двуногим, и четвероногим – нужно постоянно держать форму. Этим, по примеру всех артистов города, и собирались заняться циркачи во время вынужденного простоя – репетировать. Не у всех на глазах, а под куполом шапито. На огороженной территории. Разве что линяющих по весне верблюдов выпустили походить по травке…





© SPUTNIK АЛЕСЯ ЗЕЛЕНКО

Репетировала труппа не у всех на глазах – под куполом. Разве что верблюдов выпустили на травку

"Дело в том, что уехать… Куда уехать? Ребята, которые у нас иностранные граждане, границы закрыты, им уезжать некуда! В другие области? Тут не стоит вопрос какого-то заработка или не заработка. Я еще раз повторю: мы не продавали ни одного билета! Мы остались просто на месте… В данный момент просто некуда ехать", – объясняет Иван Голодко.

"Расторгнуть (договоры – Sputnik), допустим, мы можем, – размышляет вслух Татьяна Колтынаева. – Но мы за них отвечаем, куда мы их сейчас можем деть? Это просто будет бесчеловечно! Без денег, без всего мы людей теперь должны через границы отправить, которые закрыты, ну как?... Ну, мы же магазины не сносим, если даже ограничиваем туда вход! Цирк также готов закрыться и просто отстоять это время. И дальше просто поедет по графику".





© SPUTNIK АЛЕСЯ ЗЕЛЕНКО

В труппе помимо белорусов есть артисты из России, Украины и Кении – и сейчас им просто некуда ехать

Еще вечером во вторник стало понятно, что цирк из Бреста таки уедет. Но не в чисто поле, а на территорию учебно-развлекательного центра "Парк Полянка". Там он будет отстаиваться на льготных условиях без ограничений во времени. Разрешить непростой вопрос директорам цирка и филармонии удалось благодаря помощи заместителя главы администрации Московского района города Алексея Шевердина и мецената Михаила Белоусова, председателя союза директоров ООО "КОМПО".

Вопросы, конечно, еще остаются. Как, например, артистам ездить за продуктами, находясь в двадцати километрах от города?.. Но прежде предстоят сборы. А это 2-3 дня работы, если не помешает погода. Поскольку разборка шапито начинается с выноса амфитеатра при поднятом куполе. А сильный ветер может его порвать.





© SPUTNIK АЛЕСЯ ЗЕЛЕНКО

Приехать, собрать шапито, разобрать, уехать, снова собрать, чтобы потом снова только разобрать и уехать – шоу окончено

"Такое у нас впервые. Даже в каких-то других городах, если были какие-то ограничения, нас никто никогда не прогонял… Ребята наши, они в принципе расстраиваются в этой ситуации, что нет возможности работать, репетировать, но все относятся с пониманием. Хотя это немножко, скажем… нецелесообразно", – вздыхает Иван Голодко.

"Надо помнить, что мы должны быть человечными и по отношению к людям, и к животным, и вообще к тому, за кого мы отвечаем!" – особо подчеркивает директор Брестской филармонии Татьяна Колтынаева.

Тем временем в Светлогорске сейчас отстаивается цирк "Сириус", а в Могилеве – "DZIVA". Возникают ли там у "неравнодушных" жителей вопросы?