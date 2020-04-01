В Витебске еще одна смерть от коронавируса: 30 марта там умерла 73-летняя женщина

Источник материала: Виртуальный Брест

В Витебском областном клиническом специализированном центре 30 марта умерла 73-летняя женщина. Ее госпитализировали с пневмонией. Как следует из медицинских документов, которые опубликовало «Радыё Свабода», у женщины был диагностирован COVID-19.





Дочь умершей пенсионерки Наталья Чепик накануне рассказала TUT.BY, что ее мама лежала в больнице 2 недели: ее госпитализировали с пневмонией. Первое время женщина дышала сама, потом ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 30 марта пенсионерка умерла.

— Мне позвонила эпидемиолог и сказала: «Фрагмент коронавируса». Я позвонила в реанимацию, где моя мама лежала, мне сказали: «Какой фрагмент? Это коронавирус». Вот и все, что мне ответили.

На тот момент документов, подтверждающих причину смерти матери, у Натальи еще не было.

Умершая Александра Чепик жила с дочерью вдвоем. Тест на коронавирус Наталья тоже сдавала — на всякий случай. Говорит, она работает на предприятии «Марко» и находилась какое-то время рядом с гендиректором холдинга Николаем Мартыновым. Когда стало известно, что бизнесмен в больнице, а его сын приехал из Италии, Наталья и решила пройти тест.

Анализ сдали и племянник Натальи Дмитрий с семьей. Дело в том, что Наталья с матерью еще до ее госпитализации ездили к нему в гости в Миоры.

— Они приезжали больше двух недель назад. Потом по совету тети я, мои жена, дети, мать — мы все сдали анализ на коронавирус в пятницу, 28 марта. Результаты пришли 30-го, в понедельник, — они отрицательные, — рассказал TUT.BY Дмитрий.

Фото: «Радыё Свабода»

В среду, 1 апреля, Александру Чепик похоронили. В свидетельстве о смерти записано, что ее причиной стал коронавирус . Предоставила Наталья журналистам и результат теста, который ее матери, судя по дате, сделали 27 марта. В нем записано, что у женщины обнаружена РНК коронавируса .

Фото: «Радыё Свабода»

Накануне в Витебском облздраве нам сообщили, что 30 марта в области была только одна смерть среди пациентов, у которых выявили РНК коронавируса. Речь идет о 75-летнем актере Коласовского театра, заслуженном артисте Республики Беларусь Викторе Дашкевиче.