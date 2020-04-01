|
Глава ВОЗ спрогнозировал появление первого миллиона зараженных коронавирусом за считанные дни
02.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Коронавирус стремительно распространяется по миру, о своей тревоге по этому поводу сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, уже в ближайшие дни в мире будет 1 млн инфицированных, при этом 50 тыс. из них умрут (пока, по разным данным, на планете 800-900 тыс. больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 и около 45 тыс. смертей; 190 тыс. больных выздоровели).
Гендиректор ВОЗ отметил, что за неделю число жертв инфекции возросло вдвое.
По его оценке, глобальная эпидемия приведет к «серьезным социально-экономическим и политическим последствиям» для государств Латинской Америки и Африки, где пока «относительно небольшое число подтвержденных случаев» коронавируса.
Вакцины от новой болезни испытывают уже 74 страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коронавирус стремительно распространяется по миру, о своей тревоге по этому поводу сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)