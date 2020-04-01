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Глава ВОЗ спрогнозировал появление первого миллиона зараженных коронавирусом за считанные дни

02.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Коронавирус стремительно распространяется по миру, о своей тревоге по этому поводу сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.





По его словам, уже в ближайшие дни в мире будет 1 млн инфицированных, при этом 50 тыс. из них умрут (пока, по разным данным, на планете 800-900 тыс. больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 и около 45 тыс. смертей; 190 тыс. больных выздоровели).

Гендиректор ВОЗ отметил, что за неделю число жертв инфекции возросло вдвое.

По его оценке, глобальная эпидемия приведет к «серьезным социально-экономическим и политическим последствиям» для государств Латинской Америки и Африки, где пока «относительно небольшое число подтвержденных случаев» коронавируса.

Вакцины от новой болезни испытывают уже 74 страны.
 
 
 
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Коронавирус стремительно распространяется по миру, о своей тревоге по этому поводу сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
 
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