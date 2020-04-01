Глава ВОЗ спрогнозировал появление первого миллиона зараженных коронавирусом за считанные дни

















По его словам, уже в ближайшие дни в мире будет 1 млн инфицированных, при этом 50 тыс. из них умрут (пока, по разным данным, на планете 800-900 тыс. больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 и около 45 тыс. смертей; 190 тыс. больных выздоровели).





Гендиректор ВОЗ отметил, что за неделю число жертв инфекции возросло вдвое.





По его оценке, глобальная эпидемия приведет к «серьезным социально-экономическим и политическим последствиям» для государств Латинской Америки и Африки, где пока «относительно небольшое число подтвержденных случаев» коронавируса.





Вакцины от новой болезни испытывают уже 74 страны.