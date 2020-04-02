Новые смерти, первые похороны, обращение врача, секонды под угрозой и играть или не играть - все за вчера

Вчера было 1 апреля, но за день нам так ни разу и не стало смешно. Правда, если считать этот праздник не Днем смеха, а Днем дурака, то… Ладно, не будем о грустном — будем о коронавирусе и не только. Кстати, белорусов спросили об их отношении к коронавирусу — и почти все уверены, что еще будет хуже. А пока думаете, пессимист или оптимист лично вы, давайте вспомним, чем страна и мир жили вчера.
ХРОНИКИ КОРОНАВИРУСА
Вот традиционная сводка за сутки: в мире заболели уже более 930 тысяч человек, умерли 170 тысяч.
Первую официальную жертву коронавируса в стране, заслуженного артиста Беларуси Виктора Дашкевича, вчера похоронили в Витебске. На прощании были трое близких, гроб был закрыт. Мы соболезнуем семье, а наш театральный критик Денис Мартинович негодует, что чернобыльская трагедия нас ничему не научила — и для отмены спектаклей все так же нужно ждать смерти актера (это метафора, если что).
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нельзя доверять официальной информации Беларуси о коронавирусе. По его мнению, в Беларуси «расслабленно» оценивают вспышку коронавируса, а ситуация в стране значительно хуже, чем сообщают власти. Наш МИД ответил.
Ну, а мы тем временем съездили в те самые Докторовичи, где учительница умерла, предположительно, от коронавируса. Там все в масках, люди готовы к тому, что заболеют — но не паникуют. Кстати, мы узнали, какие хронические болезни особенно опасны во времена коронавируса.
Вас сильно волнует ситуация с пандемией, а новости о коронавирусе вызывают чувство страха? Не волнуйтесь! Страх в такой ситуации — норма. Решили вас поддержать и собрали несколько хороших новостей о пандемии.
В ситуации, когда из-за пандемии коронавируса соседние страны закрыли границы и вдобавок к этому штормит валютный рынок, некоторые предприятия переводят работников на неполную занятость. Одни отправляют специалистов в отпуска за свой счет, другие — на четырехдневку, кто-то работает, как раньше. Спросили крупные предприятия, как у них обстоят дела.
Сертификат о прохождении техосмотрабольше не нужен: вступил в силу соответствующий январский указ.
Власти придумали, как стабилизировать ситуацию на потребительском рынке. Все подробности — здесь.
Секонд-хенды в опасности: власти хотят запретить им торговать в числе прочего новой одеждой — только той, которая была в употреблении. Не отпускает «Беллегпром»: то давайте их из городов вынесем, то Беларусь не должна «превратиться в мусорку для б/у одежды», то вот теперь, наоборот, должна…
Сегодня в Минске суд начнет рассматривать дело о ЧП во время салюта, когда в результате взрыва погибла женщина. Обвинения предъявлены двум сотрудникам российской фирмы, которая поставила Министерству обороны установки и заряды для фейерверка, и командиру роты Минской военной комендатуры. Мы поговорили с представителями российской «Пиро-Росс»: там провели собственные испытания и уверены, что их сотрудники в произошедшем невиновны. Они, напомним, с июля сидят в минском СИЗО.
ИНТЕРЕСНОЕ
Заметили, что у касс в магазинах страны клеят разделительные ленты и упаковывают булочки в пакеты? Рассказываем, зачем это.
Знаете, что такое псориаз? Неприятная штука: косые взгляды окружающих, когда ты в майке, постоянное чувство зуда, невозможность ходить в бассейн, отказы в парикмахерский… Пригласили в студию людей, которые им болеют, и они рассказали о реакции окружающих и поддержке близких, о детских комплексах и том, что им помогает справляться с проявлениями псориаза.
Кстати, а может, сами попробуете? Многим белорусам сейчас очевидно, что предстоящий год еще подкинет испытаний — и именно в такие времена горожане понимают, что пора заняться огородом. А что, бульба, огурчик и помидор есть — и уже не голодный. Но что делать тем, у кого нет ни дачи, ни старого родительского дома? Советуем проехаться по деревням — чуть дальше от Минска можно найти хороший вариант дома с большим участком за совсем небольшие деньги. И давайте расскажем, на что обратить внимание при покупке, чтобы потом не жалеть.
О СПОРТЕ
А как там наш уникальный футбол? Если вы не знали, то председатель АБФФ Базанов сказал, что критической ситуации с коронавирусом нет, поэтому… Бинго! Мы продолжаем чемпионат! Напомним, ранее фанаты гродненского «Немана» призвали всех болельщиков не ходить на матчи в условиях эпидемии, а Базанова «наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире». Главный тренер клуба их, кстати, поддержал: «Федерация запрещает здороваться за руки, но при этом не запрещает играть. АБФФ должна прекратить двойные стандарты. Или играть, или не играть».
Кстати. Держите напоследок прекрасный анекдот: «Из-за всеобщей самоизоляции по всему миру возросло количество разводов. Оказывается, выбирая человека на всю свою жизнь, люди не думали, что с ним придётся жить целую неделю».
А еще в последние дни нам приходит очень много писем, где читатели благодарят нас за работу в эти дни. Спасибо и вам! Будьте уверены, мы будем и дальше делать все зависящее от нас, чтобы вы знали, что происходит в стране.
Любите и цените того, кто рядом, берегите родных и себя, не болейте — и оставайтесь с нами.
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