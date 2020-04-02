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Новые смерти, первые похороны, обращение врача, секонды под угрозой и играть или не играть - все за вчера

02.04.2020 08:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера было 1 апреля, но за день нам так ни разу и не стало смешно. Правда, если считать этот праздник не Днем смеха, а Днем дурака, то… Ладно, не будем о грустном — будем о коронавирусе и не только. Кстати, белорусов спросили об их отношении к коронавирусу — и почти все уверены, что еще будет хуже. А пока думаете, пессимист или оптимист лично вы, давайте вспомним, чем страна и мир жили вчера.


ХРОНИКИ КОРОНАВИРУСА

  • Вот традиционная сводка за сутки: в мире заболели уже более 930 тысяч человек, умерли 170 тысяч.
  • В Беларуси же вчера утром Минздрав сообщил о второй смерти больного с коронавирусом (только никто до конца не понимает, о ком идет речь: об умершей, как оказалось, еще раньше актера Витебске еще одна смерть от коронавируса: 30 марта там умерла 73-летняя женщина">73-летней женщине в Витебске или же 70-летней учительнице из Докторовичей Копыльского района), мы подсчитали, что, исходя из условий их последней «задачки», в стране может быть более 200 заболевших (спросили, кстати, ВОЗ, адекватно ли информирование нашего Минздрава сложившейся ситуации).
  • Первую официальную жертву коронавируса в стране, заслуженного артиста Беларуси Виктора Дашкевича, вчера похоронили в Витебске. На прощании были трое близких, гроб был закрыт. Мы соболезнуем семье, а наш театральный критик Денис Мартинович негодует, что чернобыльская трагедия нас ничему не научила — и для отмены спектаклей все так же нужно ждать смерти актера (это метафора, если что).


  • Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нельзя доверять официальной информации Беларуси о коронавирусе. По его мнению, в Беларуси «расслабленно» оценивают вспышку коронавируса, а ситуация в стране значительно хуже, чем сообщают власти. Наш МИД ответил.
  • Ну, а мы тем временем съездили в те самые Докторовичи, где учительница умерла, предположительно, от коронавируса. Там все в масках, люди готовы к тому, что заболеют — но не паникуют. Кстати, мы узнали, какие хронические болезни особенно опасны во времена коронавируса.
  • Вчера первый заболевший был выявлен на Могилевщине, до последнего держалась Брестчина — но к вечеру мы узнали о подтвержденном случае коронавируса и там.


ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

  • Редакция «Ежедневника» продолжает бороться за своего задержанного Сергея Сацука. Написала вот открытое письмо Александру Лукашенко с призывом выполнить его обещание, данное Сергею в 2015 году, а также прекратить надуманное уголовное дело и выпустить журналиста на свободу к его семье. Мы продолжаем следить за его делом: к 4 апреля ему должны либо предъявить обвинение, либо освободить из-под стражи.
  • В ситуации, когда из-за пандемии коронавируса соседние страны закрыли границы и вдобавок к этому штормит валютный рынок, некоторые предприятия переводят работников на неполную занятость. Одни отправляют специалистов в отпуска за свой счет, другие — на четырехдневку, кто-то работает, как раньше. Спросили крупные предприятия, как у них обстоят дела.


  • Сертификат о прохождении техосмотра больше не нужен: вступил в силу соответствующий январский указ.
  • Власти придумали, как стабилизировать ситуацию на потребительском рынке. Все подробности — здесь.
  • Секонд-хенды в опасности: власти хотят запретить им торговать в числе прочего новой одеждой — только той, которая была в употреблении. Не отпускает «Беллегпром»: то давайте их из городов вынесем, то Беларусь не должна «превратиться в мусорку для б/у одежды», то вот теперь, наоборот, должна…
  • Сегодня в Минске суд начнет рассматривать дело о ЧП во время салюта, когда в результате взрыва погибла женщина. Обвинения предъявлены двум сотрудникам российской фирмы, которая поставила Министерству обороны установки и заряды для фейерверка, и командиру роты Минской военной комендатуры. Мы поговорили с представителями российской «Пиро-Росс»: там провели собственные испытания и уверены, что их сотрудники в произошедшем невиновны. Они, напомним, с июля сидят в минском СИЗО.


ИНТЕРЕСНОЕ

  • Заметили, что у касс в магазинах страны клеят разделительные ленты и упаковывают булочки в пакеты? Рассказываем, зачем это.
  • Знаете, что такое псориаз? Неприятная штука: косые взгляды окружающих, когда ты в майке, постоянное чувство зуда, невозможность ходить в бассейн, отказы в парикмахерский… Пригласили в студию людей, которые им болеют, и они рассказали о реакции окружающих и поддержке близких, о детских комплексах и том, что им помогает справляться с проявлениями псориаза.
  • Поговорили с бизнесменом, который производит салатные смеси, готовые к употреблению и расфасованные в пакеты. Говорит, до сих пор встречает белорусов, которые «смотрят на руколу и не понимают: „Что это за одуванчик?“» Расспросили, каково в Беларуси вести «салатный» бизнес и приживаются ли на домашних кухнях радиччио, романо и фризе. Кстати, вы же уже знакомы с нашим новым проектом «Здоровье»?


  • Кстати, а может, сами попробуете? Многим белорусам сейчас очевидно, что предстоящий год еще подкинет испытаний — и именно в такие времена горожане понимают, что пора заняться огородом. А что, бульба, огурчик и помидор есть — и уже не голодный. Но что делать тем, у кого нет ни дачи, ни старого родительского дома? Советуем проехаться по деревням — чуть дальше от Минска можно найти хороший вариант дома с большим участком за совсем небольшие деньги. И давайте расскажем, на что обратить внимание при покупке, чтобы потом не жалеть.

О СПОРТЕ

  • А как там наш уникальный футбол? Если вы не знали, то председатель АБФФ Базанов сказал, что критической ситуации с коронавирусом нет, поэтому… Бинго! Мы продолжаем чемпионат! Напомним, ранее фанаты гродненского «Немана» призвали всех болельщиков не ходить на матчи в условиях эпидемии, а Базанова «наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире». Главный тренер клуба их, кстати, поддержал: «Федерация запрещает здороваться за руки, но при этом не запрещает играть. АБФФ должна прекратить двойные стандарты. Или играть, или не играть».
  • Зато теперь любой футбольный матч в Беларуси расценивается, как матч Лиги чемпионов! Букмекеры ликуют — а то совсем без работы бы остались.

Все новости среды, 1 апреля

Кстати. Держите напоследок прекрасный анекдот: «Из-за всеобщей самоизоляции по всему миру возросло количество разводов. Оказывается, выбирая человека на всю свою жизнь, люди не думали, что с ним придётся жить целую неделю».

А еще в последние дни нам приходит очень много писем, где читатели благодарят нас за работу в эти дни. Спасибо и вам! Будьте уверены, мы будем и дальше делать все зависящее от нас, чтобы вы знали, что происходит в стране.

Любите и цените того, кто рядом, берегите родных и себя, не болейте — и оставайтесь с нами.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Доброе утро! Вчера было 1 апреля, но за день нам так ни разу и не стало смешно. Правда, если считать этот праздник не Днем смеха, а Днем дурака, то… Ладно, не будем о...
 
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