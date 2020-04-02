Новые смерти, первые похороны, обращение врача, секонды под угрозой и играть или не играть - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера было 1 апреля, но за день нам так ни разу и не стало смешно. Правда, если считать этот праздник не Днем смеха, а Днем дурака, то… Ладно, не будем о грустном — будем о коронавирусе и не только. Кстати, белорусов спросили об их отношении к коронавирусу — и почти все уверены, что еще будет хуже . А пока думаете, пессимист или оптимист лично вы, давайте вспомним, чем страна и мир жили вчера.





ХРОНИКИ КОРОНАВИРУСА









ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Редакция «Ежедневника» продолжает бороться за своего задержанного Сергея Сацука . Написала вот открытое письмо Александру Лукашенко с призывом выполнить его обещание, данное Сергею в 2015 году, а также прекратить надуманное уголовное дело и выпустить журналиста на свободу к его семье. Мы продолжаем следить за его делом: к 4 апреля ему должны либо предъявить обвинение, либо освободить из-под стражи .

. Написала вот с призывом выполнить его обещание, данное Сергею в 2015 году, а также прекратить надуманное уголовное дело и выпустить журналиста на свободу к его семье. Мы продолжаем следить за его делом: к 4 апреля ему должны . В ситуации, когда из-за пандемии коронавируса соседние страны закрыли границы и вдобавок к этому штормит валютный рынок, некоторые предприятия переводят работников на неполную занятость. Одни отправляют специалистов в отпуска за свой счет, другие — на четырехдневку, кто-то работает, как раньше. Спросили крупные предприятия, как у них обстоят дела .





Сертификат о прохождении техосмотра больше не нужен : вступил в силу соответствующий январский указ.

: вступил в силу соответствующий январский указ. Власти придумали, как стабилизировать ситуацию на потребительском рынке . Все подробности — здесь .

. Все подробности — . Секонд-хенды в опасности : власти хотят запретить им торговать в числе прочего новой одеждой — только той, которая была в употреблении. Не отпускает «Беллегпром»: то давайте их из городов вынесем, то Беларусь не должна «превратиться в мусорку для б/у одежды», то вот теперь, наоборот, должна…

: торговать в числе прочего новой одеждой — только той, которая была в употреблении. Не отпускает «Беллегпром»: то давайте их из городов вынесем, то Беларусь не должна «превратиться в мусорку для б/у одежды», то вот теперь, наоборот, должна… Сегодня в Минске суд начнет рассматривать дело о ЧП во время салюта, когда в результате взрыва погибла женщина. Обвинения предъявлены двум сотрудникам российской фирмы, которая поставила Министерству обороны установки и заряды для фейерверка, и командиру роты Минской военной комендатуры. Мы поговорили с представителями российской «Пиро-Росс»: там провели собственные испытания и уверены, что их сотрудники в произошедшем невиновны . Они, напомним, с июля сидят в минском СИЗО.





ИНТЕРЕСНОЕ

Заметили, что у касс в магазинах страны клеят разделительные ленты и упаковывают булочки в пакеты? Рассказываем, зачем это .

клеят разделительные ленты и упаковывают булочки в пакеты? . Знаете, что такое псориаз ? Неприятная штука: косые взгляды окружающих, когда ты в майке, постоянное чувство зуда, невозможность ходить в бассейн, отказы в парикмахерский… Пригласили в студию людей, которые им болеют, и они рассказали о реакции окружающих и поддержке близких, о детских комплексах и том, что им помогает справляться с проявлениями псориаза .

? Неприятная штука: косые взгляды окружающих, когда ты в майке, постоянное чувство зуда, невозможность ходить в бассейн, отказы в парикмахерский… Пригласили в студию людей, которые им болеют, и они рассказали о реакции окружающих и поддержке близких, о детских комплексах и том, . Поговорили с бизнесменом, который производит салатные смеси, готовые к употреблению и расфасованные в пакеты. Говорит, до сих пор встречает белорусов, которые «смотрят на руколу и не понимают: „Что это за одуванчик?“» Расспросили, каково в Беларуси вести «салатный» бизнес и приживаются ли на домашних кухнях радиччио, романо и фризе . Кстати, вы же уже знакомы с нашим новым проектом «Здоровье» ?





Кстати, а может, сами попробуете? Многим белорусам сейчас очевидно, что предстоящий год еще подкинет испытаний — и именно в такие времена горожане понимают, что пора заняться огородом . А что, бульба, огурчик и помидор есть — и уже не голодный. Но что делать тем, у кого нет ни дачи, ни старого родительского дома? Советуем проехаться по деревням — чуть дальше от Минска можно найти хороший вариант дома с большим участком за совсем небольшие деньги. И давайте расскажем, на что обратить внимание при покупке, чтобы потом не жалеть .

О СПОРТЕ

А как там наш уникальный футбол ? Если вы не знали, то председатель АБФФ Базанов сказал, что критической ситуации с коронавирусом нет, поэтому… Бинго! Мы продолжаем чемпионат ! Напомним, ранее фанаты гродненского «Немана» призвали всех болельщиков не ходить на матчи в условиях эпидемии, а Базанова «наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире». Главный тренер клуба их, кстати, поддержал : «Федерация запрещает здороваться за руки, но при этом не запрещает играть. АБФФ должна прекратить двойные стандарты. Или играть, или не играть».

? Если вы не знали, то председатель АБФФ Базанов сказал, что критической ситуации с коронавирусом нет, поэтому… Бинго! ! Напомним, ранее фанаты гродненского «Немана» всех болельщиков не ходить на матчи в условиях эпидемии, а Базанова «наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире». Главный тренер клуба их, кстати, : «Федерация запрещает здороваться за руки, но при этом не запрещает играть. АБФФ должна прекратить двойные стандарты. Или играть, или не играть». Зато теперь любой футбольный матч в Беларуси расценивается, как матч Лиги чемпионов ! Букмекеры ликуют — а то совсем без работы бы остались.

Все новости среды, 1 апреля

Кстати. Держите напоследок прекрасный анекдот: «Из-за всеобщей самоизоляции по всему миру возросло количество разводов. Оказывается, выбирая человека на всю свою жизнь, люди не думали, что с ним придётся жить целую неделю».

А еще в последние дни нам приходит очень много писем, где читатели благодарят нас за работу в эти дни. Спасибо и вам! Будьте уверены, мы будем и дальше делать все зависящее от нас, чтобы вы знали, что происходит в стране.

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