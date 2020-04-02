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В США худший день с начала эпидемии COVID-19: более 1000 умерших

02.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В США за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли более 1000 человек, больше, чем за любой другой день, в стране более 26 000 новых случаев заражения. Об этом говорят данные, сведенные международной командой ученых и разработчиков на сайте Worldometer.

Всего на данный момент в США зафиксировано 215 003 заболевших COVID-19, из них вчера выявлено 26 473. За вчерашний день количество летальных случаев болезни в стране увеличилось на 1049 и достигло 5102. Выздоровели с начала эпидемии 8878 человек.

Больше всего заболевших и умерших в штате Нью-Йорк: 83 901. Только за вчера умерли 505 человек. По числу заболевших штат обогнал официальные данные по Китаю, где 81 554 выявленных случаев. На втором месте - соседний Нью-Джерси, где уже 22 255 заболевших и 355 умерших (88 за вчера).

Президент США Дональд Трамп заявил, что запасы стратегического национального резерва почти исчерпаны, поскольку больницы по всей стране нуждаются в миллионах масок, защитном снаряжении и в тысячах аппаратов ИВЛ, сообщает CNN.
 
 
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В США за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли более 1000 человек, больше, чем за любой другой день, в стране более 26 000 новых случаев заражения. Об этом...
 
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