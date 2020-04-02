В США худший день с начала эпидемии COVID-19: более 1000 умерших

Всего на данный момент в США зафиксировано 215 003 заболевших COVID-19, из них вчера выявлено 26 473. За вчерашний день количество летальных случаев болезни в стране увеличилось на 1049 и достигло 5102. Выздоровели с начала эпидемии 8878 человек.





Больше всего заболевших и умерших в штате Нью-Йорк: 83 901. Только за вчера умерли 505 человек. По числу заболевших штат обогнал официальные данные по Китаю, где 81 554 выявленных случаев. На втором месте - соседний Нью-Джерси, где уже 22 255 заболевших и 355 умерших (88 за вчера).





Президент США Дональд Трамп заявил, что запасы стратегического национального резерва почти исчерпаны, поскольку больницы по всей стране нуждаются в миллионах масок, защитном снаряжении и в тысячах аппаратов ИВЛ, сообщает CNN.