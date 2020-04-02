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Фанаты уже 9 белорусских клубов отказались поддерживать свои команды и требуют приостановить чемпионат

02.04.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фанаты поддержали акцию самоизоляции.

Болельщики «Немана», «Шахтера», БАТЭ, «Белшины», минского и брестского «Динамо», «Витебска», «Торпедо-БелАЗ», «Слуцка» не будут поддерживать свои команды из-за пандемии коронавируса.

Напомним, пресс-служба Министерства здравоохранения сообщала, что в Беларуси на 1 апреля проведено более 32 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. 

За последние сутки выписано 5 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. 

Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек. 2 человека погибло.

На днях глава АБФФ Владимир Базанов заявил, что если будет критическая ситуация из-за коронавируса, то чемпионат будет поставлен на паузу. Только непонятно, что он подразумел под "критической ситуацией" - распространение опасной инфекции среди футболистов или ситуацию "как в Италии".
 
Теги: Витебск
 
 
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