Фанаты уже 9 белорусских клубов отказались поддерживать свои команды и требуют приостановить чемпионат

Болельщики «Немана», «Шахтера», БАТЭ, «Белшины», минского и брестского «Динамо», «Витебска», «Торпедо-БелАЗ», «Слуцка» не будут поддерживать свои команды из-за пандемии коронавируса.





Напомним, пресс-служба Министерства здравоохранения сообщала, что в Беларуси на 1 апреля проведено более 32 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.





За последние сутки выписано 5 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат.





Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек. 2 человека погибло.





На днях глава АБФФ Владимир Базанов заявил, что если будет критическая ситуация из-за коронавируса, то чемпионат будет поставлен на паузу. Только непонятно, что он подразумел под "критической ситуацией" - распространение опасной инфекции среди футболистов или ситуацию "как в Италии".