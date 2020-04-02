|
Фанаты уже 9 белорусских клубов отказались поддерживать свои команды и требуют приостановить чемпионат
02.04.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Фанаты поддержали акцию самоизоляции.
Болельщики «Немана», «Шахтера», БАТЭ, «Белшины», минского и брестского «Динамо», «Витебска», «Торпедо-БелАЗ», «Слуцка» не будут поддерживать свои команды из-за пандемии коронавируса.
Напомним, пресс-служба Министерства здравоохранения сообщала, что в Беларуси на 1 апреля проведено более 32 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.
За последние сутки выписано 5 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат.
Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек. 2 человека погибло.
На днях глава АБФФ Владимир Базанов заявил, что если будет критическая ситуация из-за коронавируса, то чемпионат будет поставлен на паузу. Только непонятно, что он подразумел под "критической ситуацией" - распространение опасной инфекции среди футболистов или ситуацию "как в Италии".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фанаты уже 9 белорусских клубов отказались поддерживать свои команды и требуют приостановить чемпионат
Фанаты поддержали акцию самоизоляции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)