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США запускают крупную антинаркотическую операцию в Западном полушарии

02.04.2020 16:05 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. США запускают крупную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

США запускают крупную антинаркотическую операцию в Западном полушарии

Это делается для того, чтобы наркокартели не смогли воспользоваться пандемией коронавируса и заключить новые сделки. В рамках операции будет активизировано наблюдение, перехват и конфискация поставок наркотиков. Участие в ней примут более 20 стран.

США развернут в Атлантическом и Тихом океанах новые военно-морские и военно-воздушные силы. На борьбу с наркодилерами будут направлены дополнительные эсминцы, корабли, самолеты, вертолеты и катера береговой охраны.

США запускают крупную антинаркотическую операцию в Западном полушарии

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Новости США. США запускают крупную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил американский...
 
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