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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Информация Минздрава: 46 пациентов с коронавирусом выздоровели Обнародованы свежие данные Минздрава. В настоящий момент 254 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В...

Обнародованы свежие данные Минздрава.В настоящий момент 254 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В большинстве случаев заболевание протекает в легкой или средней форме. 11 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. Состояние оценивается как стабильное. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений - 46.Зарегистрировано 4 случая смерти возрастных пациентов с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией.Как сообщили в Минздраве,В медицинских учреждениях сформирован необходимый коечный фонд. Министерством здравоохранения совместно с облисполкомами и Мингорисполкомом утверждены планы по перепрофилированию больниц, в зависимости от складывающейся эпидемической ситуации, с четкой маршрутизацией пациентов с инфекцией COVID-19, а также контактов 1-го и 2-го уровня.При перепрофилировании коечного фонда одним из основных критериев является оказание в полном объеме в учреждениях здравоохранения скорой помощи пациентам с другими соматическими и хирургическими заболеваниями.- сообщили в Минздраве.Главная цель такой работы - вовремя выявить всех, кто, возможно, инфицирован и может стать источником опасности для своих близких.