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CERT.BY опубликовал рекомендации по «цифровой гигиене» и безопасной удаленной работе

03.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

CERT.BY опубликовал рекомендации по «цифровой гигиене» и безопасной удаленной работе

Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты CERT.BY опубликовал рекомендации по соблюдению «цифровой гигиены» и организации безопасной работы в удаленном режиме. Советы размещены на сайте центра, сообщает БЕЛТА.

При удаленной работе служебная информация более уязвима для киберпреступников, считают в центре. По мнению специалистов, защита домашних сетей гораздо слабее корпоративных. Это может сделать подключенные к ним компьютеры источником серьезных информационных угроз, в том числе и для инфраструктуры организации. «Свой вклад в снижение уровня защищенности пользователей вносит и домашняя обстановка. Она способствует повышению эффективности методик социальной инженерии, которые могут использовать злоумышленники», — отметили в CERT.BY.

«Главной угрозой остается проблема настройки администраторами удаленного доступа для сотрудников. Зачастую приоритет отдается простоте и удобству настройки и режима использования, а не безопасности», — подчеркнули в центре. В исследовании компании Positive Technologies говорится о том, что каждый десятый компьютер, используемый для удаленной работы, может быть взломан.

Центр перечислил основные угрозы. Первая из них — подбор паролей к доступным из интернета службам RDP, SSH, FTP. Вторая — повышение интенсивности фишинговых рассылок с тематикой коронавируса и им подобной. Третья — взлом маршрутизаторов и перенаправление пользователей на вредоносные сайты. Также среди опасностей — перехват паролей и конфиденциальных данных, увеличение числа мошеннических бесплатных сервисов: платформ для видеоконференций, онлайн-обучения, подписок на онлайн-кинотеатры, фейковых мобильных приложений по доставке еды, товаров и так далее. Угрозой является и рост числа инсайдерских атак.

CERT.BY в связи с этим напоминает, что соблюдать правила «цифровой гигиены» и политики безопасности организации нужно всегда, но в данных условиях следует быть особенно внимательными и бдительными. Нужно заранее позаботиться о получении удаленного доступа к необходимым ресурсам и следовать всем указаниям IT-специалистов для его настройки. Если это возможно, то работать целесообразно на корпоративном компьютере, не загружать и не открывать корпоративные файлы на личных устройствах. Необходимо использовать для связи только разрешенные корпоративным регламентом мессенджеры.

Не лишним будет и актуализировать контакты IT-специалистов, чтобы можно было быстро связаться с ними при возникновении проблем. Также следует обязательно сменить стандартный пароль домашнего роутера на соответствующий требованиям безопасности, иначе злоумышленники легко смогут получить доступ к данным. Необходимо и исключить возможность использования рабочего компьютера членами семьи, чтобы избежать случайного заражения устройства или потери данных. Дополнительную информацию по способам защиты от фишинга и заражения вредоносами можно прочитать на сайте CERT.BY.

Руководителям и IT-специалистам нужно определить перечень информации и информационных ресурсов, к которым будет предоставляться удаленный доступ, также необходимо идентифицировать удаленные ПК по IP методом «белого списка». Организовать защищенный доступ с удаленного ПК к ресурсам корпоративной сети следует с применением VPN и желательно с двухфакторной авторизацией.

CERT.BY считает, что в данных условиях необходим мониторинг безопасности инфраструктуры, в том числе включение максимально подробного логирования, ведение журналов регистрации действий работников удаленных ПК и их анализа. Кроме этого, следует блокировать сеанс удаленного доступа пользователя в случае его неактивности в соответствии с установленными временными параметрами. Важно также информировать сотрудников о необходимости соблюдать требования корпоративной политики безопасности и общие правила «цифровой гигиены»

 
 
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Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты CERT.BY опубликовал рекомендации по соблюдению «цифровой гигиены» и организации безопасной работы в...
 
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