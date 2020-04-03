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Google рассказал, как изменилось поведение белорусов на фоне пандемии

03.04.2020 12:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Google начал публикацию специальных отчетов об активности и перемещениях людей в странах, где обнаружены случаи инфицирования COVID-2019. Об этом компания сообщила на сайте.


Изображение: pixabay.com

Компания сообщила, что, начиная с 3 апреля, она начала публиковать выпуски своих отчетов о передвижениях людей в странах, где зафиксирована вспышка коронавируса, чтобы дать представление о том, что изменилось в поведении граждан во время карантина, режима самоизоляции и других мер, направленных на выравнивание кривой этой пандемии.

Для отчетов использовали агрегированные анонимные данные Google Карт, полученные при помощи смартфонов пользователей из 131 страны, показывающие загруженность определенных мест в городе, например, магазинов, аптек, парков, транзитных станций, офисов и домов.

«Мы слышали от чиновников общественного здравоохранения, что этот же тип данных может оказаться полезным, поскольку они принимают важные решения для борьбы с COVID-19», — отмечается в пресс-релизе.

Чтобы получить отчет по своей стране, нужно зайти сюда и выбрать название государства в поисковой строке. Вот что сообщается о Беларуси на 3 апреля.

Количество посещений ресторанов кафе, торговых центров, тематических парков, музеев, библиотек и кинотеатров упало на 14% к концу марта (а именно к 29 числу).

Количество визитов в бакалейные магазины, рынки, продовольственные склады, фермерские рынки, продовольственные магазины и аптеки выросло на 5%.

Помещения национальных и городских парков, общественных пляжей, площадок для выгула собак выросло на 41%.

Однако посещение общественного транспорта, метро, автобусных и железнодорожных станций упало на 7%.

Активность по местам работы выросла на 3%, а по домам упала на 2%.

Отмечается, что сравнение проводилось с соответствующими днями недели за пятинедельный период с 3 января по 6 февраля 2020 года. Отчет показывает тенденции за несколько недель с последними данными, предоставленными примерно 2−3 дня назад — столько требуется для подготовки отчетов.

 
 
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Компания сообщила, что, начиная с 3 апреля, она начала публиковать выпуски своих отчетов о передвижениях людей в странах, где зафиксирована вспышка коронавируса,...
 
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