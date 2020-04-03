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Александр Рядинский: «Настроение в команде президента нормальное, боевое. Ведь если начать распускать панику, будет только хуже»

03.04.2020 13:50 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Александр Рядинский поделился мнением насчет пандемии коронавируса.

– Состоится ли запланированная финальная серия между командой президента и Минской области (6, 13 и, если понадобится, 14 апреля – Tribuna.com)?

– Пока вроде ничего не отменяли. Думаю, все по плану.

– Как настроение в команде, обсуждаете тему коронавируса?

– Настроение в команде нормальное, боевое. Ведь если начать распускать панику, будет только хуже. Как и везде в стране, у нас в раздевалке проводятся профилактические меры. Например, дезинфекция рук, меряем температуру. Плюс всех осматривает доктор.

– Стоит ли пускать зрителей на финальный матч?

– Почему бы и нет? Ситуация не критическая. Важно, чтобы принимались рекомендуемые профилактические меры, – сказал Рядинский.

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Белорусский защитник Александр Рядинский поделился мнением насчет пандемии коронавируса.
 
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