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Президент поручил увеличить площади под гречку и подготовить предложения о поддержке бизнеса
03.04.2020 13:58 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПосевная кампания и развитие сельхозпроизводства - главные темы рабочей поездки Президента в Смолевичский район. Александр Лукашенко
Сейчас Александр Лукашенко отвечает на вопросы журналистов. Среди уже заявленного: школьные каникулы, скорее всего, продлят на неделю. После изучения потенциальной наполняемости классов. Также Президент поручил подготовить предложения о поддержке разных секторов бизнеса на фоне коронавируса.
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Посевная кампания и развитие сельхозпроизводства - главные темы рабочей поездки Президента в Смолевичский район. Александр Лукашенко посетил организации группы...
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