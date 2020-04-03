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Президент поручил увеличить площади под гречку и подготовить предложения о поддержке бизнеса

03.04.2020 13:58 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Посевная кампания и развитие сельхозпроизводства - главные темы рабочей поездки Президента в Смолевичский район. Александр Лукашенко посетил организации группы компаний "Серволюкс" - предприятие по выпуску полуфабрикатов из мяса птицы и молочно-товарную ферму. Главное - эффективность производства, сколько удалось заработать в казну, а не количественные показатели - об этом заявил Александр Лукашенко, говоря о критериях оценки работы руководителей районов. Также обсудили и весенние полевые работы. Министр сельского хозяйства рассказал, что в настоящее время все области приступили уже к севу ранних яровых зерновых культур, темпы работ хорошие. Президент отметил, что в нынешних погодных условиях, когда почва сухая, нужно сеять более активно. Что касается сельхозкультур, нужно увеличить площади под гречку, чтобы нарастить ее производство и не зависеть от поставок из России.

Сейчас Александр Лукашенко отвечает на вопросы журналистов. Среди уже заявленного: школьные каникулы, скорее всего, продлят на неделю. После изучения потенциальной наполняемости классов. Также Президент поручил подготовить предложения о поддержке разных секторов бизнеса на фоне коронавируса.

 
 
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Посевная кампания и развитие сельхозпроизводства - главные темы рабочей поездки Президента в Смолевичский район. Александр Лукашенко посетил организации группы...
 
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