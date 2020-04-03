Приняты дополнительные меры

Источник материала: Чырвоны прамень

Чашникским районным исполнительным комитетом утверждён план дополнительных мероприятий по профилактике распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, в Чашникском районе. Предписано продолжить информационно-разъяснительную работу среди населения, предприятий и организаций по профилактике коронавирусной инфекции, при этом задействовать все доступные формы — выступления по радио и телевидению, размещение информации в интернете и другое.





Руководителям предприятий, учреждений и организаций, других объектов всех форм собственности принять меры по недопущению к работе сотрудников, если они с признаками респираторных инфекций. Проводить совещания, семинары, заседания преимущественно в режиме видео- и аудиоконференций, ограничить выезды сотрудников в командировки.

Детские сады и школы работают, однако родители дошкольников сами принимают решение, вести или не вести ребёнка в детский сад, при этом за ребенком сохраняется место, плата не взимается. Важно ограничить перемещение работников в дошкольных учреждения в рамках одной группы, в школах — сохранить пребывание детей в рамках одного класса. Кружки в школах (и в период каникул) также работают, но объединение детей из разных классов надо исключить.

В другом режиме функционируют библиотеки, музеи, выставочные комплексы и т.д. — без проведения массовых мероприятий и работы читальных залов. Выставки, презентации, ярмарки и другие подобные мероприятия в закрытых помещениях отменены. Посетители в кинотеатрах и других объектах культуры размещаться должны на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

В общежитиях запрещено посещение не проживающими в них, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

При оказании услуг по обслуживанию пожилых людей на дому, в торговых объектах надо обеспечить использование работниками масок, антисептика для обработки рук. Как и работниками других объектов, имеющими непосредственный контакт с посетителями.

Отменены в торгово-развлекательных, торговых центрах, магазинах мероприятия для детей, групповые презентации, дегустации, рекламные акции и другое.

В объектах общественного питания расстояние между столами должно быть не менее 1,5 метра. После 19.00 не должны работать объекты общественного питания, дискотеки, ночные и компьютерные клубы, развлекательные заведения.

В церквях, костелах и храмах следует обеспечить регулярное мытье и обработку рук антисептиком, проведение уборки помещений с использованием дезсредств, проветривание помещений, дезинфицирующую обработку мебели и дверных ручек, икон, к которым прикладываются прихожане, утвари и богослужебных сосудов.

Планом также предусмотрено проведение профилактических мероприятий при продолжении производственного контроля за санитарным содержанием общественного транспорта, при заселении в гостиницы, агроусадьбы и другие места размещения, при приёме посетителей в парикмахерских, салонах перманентного макияжа и в других аналогичных объектах, а также на промышленных объектах всех форм собственности при проведении внутреннего производственного контроля за санитарным содержанием помещений, мест общего назначения и другое.