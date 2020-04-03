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В Минске 190 случаев коронавируса
03.04.2020 15:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске 190 случаев коронавируса, на втором месте — Витебщина с ее 89 случаями, в Минской области заразившихся 50 человек. На Гомельщине 13 случаев, Гродненщине — 6, Могилевщине — 2, на Брестчине один. Всего в Беларуси на сегодня 351 случай инфицирования коронавирусом. В основном коронавирус регистрируют у людей в возрасте от 25 до 64 лет. Об этом во время брифинга рассказала замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.
В Беларуси принято решение тестировать все тяжелые и средней тяжести пневмонии, однако помимо мазка будут делать более глубокие исследования.
— Если бы не меры, которые были предприняты медиками Беларуси, то на сегодняшний момент в стране было около 840 заболевших в день. Мы госпитализируем не только пациентов с COVID-19, но и 100% контактов первого уровня. На сегодняшний день этот метод показал свою успешность.
Сейчас в Беларуси в наличии 10 640 тест-систем, в ближайшие дни в страну поступит еще 10 тысяч тестов, к тому же проводятся клинические испытания трех тест-систем белорусского производства, в том числе и экспресс-тест.
(Будет дополнено).
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В Минске 190 случаев коронавируса, в Минской области - 50. Всего в Беларуси на сегодня 351 случай инфицирования коронавирусом.
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