Источник материала: Tut.by

В Минске 190 случаев коронавируса, на втором месте — Витебщина с ее 89 случаями, в Минской области заразившихся 50 человек. На Гомельщине 13 случаев, Гродненщине — 6, Могилевщине — 2, на Брестчине один. Всего в Беларуси на сегодня 351 случай инфицирования коронавирусом. В основном коронавирус регистрируют у людей в возрасте от 25 до 64 лет. Об этом во время брифинга рассказала замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.



Фото: Reuters

В Беларуси принято решение тестировать все тяжелые и средней тяжести пневмонии, однако помимо мазка будут делать более глубокие исследования.

— Если бы не меры, которые были предприняты медиками Беларуси, то на сегодняшний момент в стране было около 840 заболевших в день. Мы госпитализируем не только пациентов с COVID-19, но и 100% контактов первого уровня. На сегодняшний день этот метод показал свою успешность.

Сейчас в Беларуси в наличии 10 640 тест-систем, в ближайшие дни в страну поступит еще 10 тысяч тестов, к тому же проводятся клинические испытания трех тест-систем белорусского производства, в том числе и экспресс-тест.

(Будет дополнено).