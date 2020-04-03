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АБФФ: «Матч «Витебск» – «Смолевичи» перенесен из-за плохого состояния поля»
03.04.2020 16:48 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
АБФФ сообщила, что в федерацию обратился
Клуб мотивировал эту просьбу сложными погодными условиями.
«В офис АБФФ поступило ходатайство от футбольного клуба «Витебск», который в воскресенье, 5 апреля, на своем поле должен был принять ФК
Инициативу переноса встречи северяне обосновали сложными погодными условиями последних дней и минусовой среднесуточной температурой, из-за чего состояние поля с естественным покрытием вызвало у принимающей стороны большое опасение. Вследствие чего в
Бюро исполкома Ассоциации изучило аргументы представителей ФК «Витебск», обратилось за дополнительными консультациями к клубам-участникам поединка и, изучив аргументы сторон, одобрило ходатайство.
Таким образом матч 3-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» ФК «Смолевичи» – ФК «Витебск» пройдет в воскресенье, 5 марта, на стадионе «Городской» в городе Борисове и стартует в 16.00. Тогда как матч 18-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» ФК «Витебск» — ФК «Смолевичи» пройдет в городе Витебске. Дата и место начала этой встречи будут опубликованы дополнительно», – говорится в
На данный момент в Минске 190 случаев коронавируса, на втором месте – Витебщина с ее 89 случаями, в Минской области заразившихся 50 человек. На Гомельщине 13 случаев, Гродненщине – 6, Могилевщине – 2, на Брестчине один.
Всего в Беларуси на сегодня 351 случай инфицирования коронавирусом. В основном коронавирус регистрируют у людей в возрасте от 25 до 64 лет.
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АБФФ сообщила, что в федерацию обратился «Витебск» с просьбой о переносе матча со «Смолевичами» в Борисов.
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