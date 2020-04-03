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АБФФ: «Матч «Витебск» – «Смолевичи» перенесен из-за плохого состояния поля»

03.04.2020 16:48 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

АБФФ сообщила, что в федерацию обратился «Витебск» с просьбой о переносе матча со «Смолевичами» в Борисов.

Клуб мотивировал эту просьбу сложными погодными условиями.

Матч «Витебск» – «Смолевичи» из-за коронавируса перенесен в Борисов

«В офис АБФФ поступило ходатайство от футбольного клуба «Витебск», который в воскресенье, 5 апреля, на своем поле должен был принять ФК «Смолевичи» в рамках 3-го тура чемпионата Беларуси. В тексте документа клуб обратились с просьбой провести названный поединок и матч дублирующих составов на стадионе ФК «Смолевичи», а матчи 18-го тура (ФК «Смолевичи» — ФК «Витебск», основной и дублирующий составы) в Витебске.

Инициативу переноса встречи северяне обосновали сложными погодными условиями последних дней и минусовой среднесуточной температурой, из-за чего состояние поля с естественным покрытием вызвало у принимающей стороны большое опасение. Вследствие чего в АБФФ и было направлено ходатайство.

Бюро исполкома Ассоциации изучило аргументы представителей ФК «Витебск», обратилось за дополнительными консультациями к клубам-участникам поединка и, изучив аргументы сторон, одобрило ходатайство.

Таким образом матч 3-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» ФК «Смолевичи» – ФК «Витебск» пройдет в воскресенье, 5 марта, на стадионе «Городской» в городе Борисове и стартует в 16.00. Тогда как матч 18-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» ФК «Витебск» — ФК «Смолевичи» пройдет в городе Витебске. Дата и место начала этой встречи будут опубликованы дополнительно», – говорится в сообщении АБФФ.

На данный момент в Минске 190 случаев коронавируса, на втором месте – Витебщина с ее 89 случаями, в Минской области заразившихся 50 человек. На Гомельщине 13 случаев, Гродненщине – 6, Могилевщине – 2, на Брестчине один.

Всего в Беларуси на сегодня 351 случай инфицирования коронавирусом. В основном коронавирус регистрируют у людей в возрасте от 25 до 64 лет. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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АБФФ сообщила, что в федерацию обратился «Витебск» с просьбой о переносе матча со «Смолевичами» в Борисов.
 
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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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