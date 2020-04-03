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Директор «Витебска»: «Матч со «Смолевичами» перенесен из-за коронавируса? Вообще не обладаю данными об этой ситуации. Я живу в Витебске, и у меня все нормально»
03.04.2020 16:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор Витебска Николай Вайтюховский прокомментировал для Tribuna.com
Ранее сообщалось о том, что игра переносится из-за сложной эпидемиологической ситуации в Витебске. Позже АБФФ выступила с официальной
– Мы обратились в «Смолевичи» с предложением перенести игру. Они согласились. Что еще вам комментировать?
– В новости от
– Приедьте, посмотрите.
– Мне далековато. Да и я не успею.
– А я сейчас занят. Мне некогда с вами разговаривать.
– Перенос как-то связан с тяжелой эпидемиологической ситуацией в городе и с коронавирусом?
– Я вообще не обладаю данными об этой ситуации. Я живу в Витебске и у меня все нормально, – сказал Вайтюховский.
На данный момент в Минске 190 случаев коронавируса, на втором месте – Витебщина с ее 89 случаями, в Минской области заразившихся 50 человек. На Гомельщине 13 случаев, Гродненщине – 6, Могилевщине – 2, на Брестчине один.
Всего в Беларуси на сегодня 351 случай инфицирования коронавирусом. В основном коронавирус регистрируют у людей в возрасте от 25 до 64 лет. Об этом во время брифинга рассказала замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.
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Директор «Витебска»: «Матч со «Смолевичами» перенесен из-за коронавируса? Вообще не обладаю данными об этой ситуации. Я живу в Витебске, и у меня все нормально»
Директор Витебска Николай Вайтюховский прокомментировал для Tribuna.com перенос игры со «Смолевичами» в рамках третьего тура чемпионата Беларуси.
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