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Директор «Витебска»: «Матч со «Смолевичами» перенесен из-за коронавируса? Вообще не обладаю данными об этой ситуации. Я живу в Витебске, и у меня все нормально»

03.04.2020 16:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор Витебска Николай Вайтюховский прокомментировал для Tribuna.com перенос игры со «Смолевичами» в рамках третьего тура чемпионата Беларуси.

Ранее сообщалось о том, что игра переносится из-за сложной эпидемиологической ситуации в Витебске. Позже АБФФ выступила с официальной причиной переноса матча: игра перенесена из-за погодных условий, низкой среднесуточной температуры и плохим состоянием поля.

– Мы обратились в «Смолевичи» с предложением перенести игру. Они согласились. Что еще вам комментировать?

– В новости от АБФФ написано, что поле в плохом состоянии. Что с ним не так? Почему оно вызвало у вас опасение?

– Приедьте, посмотрите.

– Мне далековато. Да и я не успею.

– А я сейчас занят. Мне некогда с вами разговаривать.

– Перенос как-то связан с тяжелой эпидемиологической ситуацией в городе и с коронавирусом?

– Я вообще не обладаю данными об этой ситуации. Я живу в Витебске и у меня все нормально, – сказал Вайтюховский.

На данный момент в Минске 190 случаев коронавируса, на втором месте – Витебщина с ее 89 случаями, в Минской области заразившихся 50 человек. На Гомельщине 13 случаев, Гродненщине – 6, Могилевщине – 2, на Брестчине один.

Всего в Беларуси на сегодня 351 случай инфицирования коронавирусом. В основном коронавирус регистрируют у людей в возрасте от 25 до 64 лет. Об этом во время брифинга рассказала замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

АБФФ: «Матч «Витебск» – «Смолевичи» перенесен из-за плохого состояния поля»

В чемпионате Беларуси изменился фаворит. Скорее сюда, пока кэфы окончательно не попадали!

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Директор Витебска Николай Вайтюховский прокомментировал для Tribuna.com перенос игры со «Смолевичами» в рамках третьего тура чемпионата Беларуси.
 
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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
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