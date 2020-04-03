Источник материала: Виртуальный Брест

Китай направит в Беларусь еще три борта с медицинской гуманитарной помощью. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк.





По словам замминистра, гуманитарная помощь будет прибывать траншами. Первый уже доставлен . Следующий собирает посольство. "Третий транш будут присылать китайские заводы, четвертый - города-побратимы, - сказал Борис Андросюк. - Это будет еще три больших борта".

Первым траншем из Китая в Беларусь прибыли тесты на коронавирус , средства индивидуальной защиты и бесконтактные инфракрасные термометры. По словам замминистра следующий транш, как ожидается, будет в 20 раз больше предыдущего.

Гуманитарную помощь медикам готовы оказать проживающие за рубежом белорусы. "Много наших соотечественников из разных стран Европы, Азии отозвалось и собирает помощь", - рассказал заместитель министра.