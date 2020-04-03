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Китай направит в Беларусь еще три борта с медицинской гуманитарной помощью
03.04.2020 16:58 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Китай направит в Беларусь еще три борта с медицинской гуманитарной помощью. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк.
По словам замминистра, гуманитарная помощь будет прибывать траншами.
Первым траншем из Китая в Беларусь прибыли тесты на
Гуманитарную помощь медикам готовы оказать проживающие за рубежом белорусы. "Много наших соотечественников из разных стран Европы, Азии отозвалось и собирает помощь", - рассказал заместитель министра.
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Китай направит в Беларусь еще три борта с медицинской гуманитарной помощью. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель министра здравоохранения Беларуси...
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