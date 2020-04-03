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«Врачи – герои». Белорусские музыканты проводят онлайн-эфиры в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом

03.04.2020 18:14 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские артисты выступили в поддержку медиков, которые сейчас на передовой борьбы с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благотворительный онлайн-марафон выступлений самых популярных исполнителей сегодня, 3 апреля, проводит продюсерский центр «СПАМАШ» совместно с музыкальной интернет-платформой.

«Врачи – герои». Белорусские музыканты проводят онлайн-эфиры в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом

«Врачи – герои». Белорусские музыканты проводят онлайн-эфиры в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом

«Врачи – герои». Белорусские музыканты проводят онлайн-эфиры в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом

Все желающие могут подключиться к просмотру на канале центра, а также в социальных сетях. Собранные средства направят на счет 3-й больницы Минска. Деньги пойдут на закупку необходимого оборудования, средств защиты и лекарств.

Прямая трансляция непрерывных выступлений стартовала в полдень и продлится 8 часов. Открыл марафон ансамбль «Песняры».

«Врачи – герои». Белорусские музыканты проводят онлайн-эфиры в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом

Анжелина Микульская, директор продюсерского центра «СПАМАШ»:
Когда возникла эта идея – артисты с большим желанием! Люди настолько много проявили инициативы в поддержку наших медиков, что даже сегодняшний 8-часовой эфир не вмещает всех желающих.

Но самое важное – моральная поддержка этих людей, когда они понимают, что общество с ними, что люди ценят их труд, уважают это. И это именно то, о чем мы в марафоне хотим сказать всем медицинским работникам.

«Врачи – герои». Белорусские музыканты проводят онлайн-эфиры в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом

Иван Подрез, телеведущий:
Их уважает вся страна, их уважает весь народ, потому что дух для них очень важен. Присутствие духа, энергия, которая помогает в этих крайне непростых ситуациях. Врачи – герои. Это всё, что мы хотим сказать.

Благотворительные музыкальные онлайн-марафоны в поддержку медиков будут проводить еженедельно. Средства адресно направят во все учреждения здравоохранения. Концерты планируют организовать и для тех, кто находится на карантине и в самоизоляции.

«Врачи – герои». Белорусские музыканты проводят онлайн-эфиры в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом

«Врачи – герои». Белорусские музыканты проводят онлайн-эфиры в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом

Люди в материале: Анжелина Микульская, Иван Подрез

 
Теги: Минск
 
 
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Голас Сененшчыны
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