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Принятые в Беларуси меры позволили предупредить 840 случаев COVID-19 в день

03.04.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Принимаемые в Беларуси меры по недопущению распространения коронавируса позволили предупредить примерно 840 случаев ежедневного заражения COVID-19. Об этом сегодня на брифинге журналистам заявила заместитель  министра здравоохранения. Как пояснила Елена Богдан, речь идет о мерах, направленных на выявление пациентов с коронавирусной инфекцией, их контактов и госпитализацию контактов первого уровня, а также на проведение противоэпидемических мероприятий на всей территории страны. Иначе, как отметила замминистра, в плане эпидемиологической обстановки Беларусь ничем бы не отличалась от соседних стран, где сложилась напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. 


В Беларуси 351 случай коронавируса


По словам Елены Богдан,  сегодня ситуация в стране абсолютно контролируемая. В Беларуси на сегодня зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции. Кроме того, Минздрав принял ряд организационных приказов, которые направлены на продолжение контроля за ситуацией с распространением COVID-19.


Самоизоляция контактов первого и второго уровней


Сегодня же в Минздраве разъяснили,  каким образом будет вестись медицинское наблюдение за контактами первого и второго уровней.

Елена Богдан, замминистра здравоохранения Беларуси: "Учитывая, что у контактных лиц второго уровня при возникновении острого респираторного заболевания сразу проводится госпитализация и обследование на коронавирусную инфекцию. В  случае выявления отрицательного результата и в случае отсутствия ухудшения состояния, не тяжелого течения респираторного заболевания, такие пациенты смогут продолжить лечение на дому в установленном порядке под наблюдением участковых врачей. Контакты первого уровня:  мы проанализировали ситуацию и установили, что основное проявление развития заболевания у контактов первого уровня наступает на вторые-пятые сутки. Нами принято решение, что контакты будут находиться в наших учреждениях. При отсутствии клинических проявлений на 6-7 сутки будет проведено исследование на коронавирусную инфекцию. Если у нас будет получен отрицательный результат, такие пациенты будут выписаны в домашние условия".

При этом медики рекомендуют таким пациентам соблюдать домашний режим самоизоляции до 14-го дня. Как отметили в Минздраве, подход к таким пациентам будет индивидуальным. И если у человека не будет возможности самоизолироваться, то он сможет оставаться в лечебных учреждениях на протяжении двух  недель.

 
 
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Принимаемые в Беларуси меры по недопущению распространения коронавируса позволили предупредить примерно 840 случаев ежедневного заражения COVID-19. Об этом сегодня...
 
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