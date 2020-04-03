Источник материала: БT





В Беларуси 351 случай коронавируса





Самоизоляция контактов первого и второго уровней

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Принятые в Беларуси меры позволили предупредить 840 случаев COVID-19 в день Принимаемые в Беларуси меры по недопущению распространения коронавируса позволили предупредить примерно 840 случаев ежедневного заражения COVID-19. Об этом сегодня...

Принимаемые в Беларуси меры по недопущению распространения коронавируса позволили предупредить примерно 840 случаев ежедневного заражения COVID-19. Об этом сегодня на брифинге журналистам заявила заместитель министра здравоохранения. Как пояснила Елена Богдан, речь идет о мерах, направленных на выявление пациентов с коронавирусной инфекцией, их контактов и госпитализацию контактов первого уровня, а также на проведение противоэпидемических мероприятий на всей территории страны. Иначе, как отметила замминистра, в плане эпидемиологической обстановки Беларусь ничем бы не отличалась от соседних стран, где сложилась напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом.По словам Елены Богдан, сегодня ситуация в стране абсолютно контролируемая. В Беларуси на сегодня зарегистрирован. Кроме того, Минздрав принял ряд организационных приказов, которые направлены на продолжение контроля за ситуацией с распространением COVID-19.Сегодня же в Минздраве разъяснили, каким образом будет вестись медицинское наблюдение за контактами первого и второго уровней.При этом медики рекомендуют таким пациентам соблюдать домашний режим самоизоляции до 14-го дня. Как отметили в Минздраве, подход к таким пациентам будет индивидуальным. И если у человека не будет возможности самоизолироваться, то он сможет оставаться в лечебных учреждениях на протяжении двух недель.