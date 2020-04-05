Российский тренер Слуцкий: «Лучше посмотрю КВН, чем чемпионат Беларуси»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер казанского «Рубина Леонид Слуцкий поделился мнением о чемпионате Беларуси по футболу, единственный в Европе, которые не приостановили из-за пандемии коронавируса.



Фото: РФС

«Что предпочту: посмотреть 1/8 КВН или матч чемпионата Беларуси? 1/8 КВН. Хотя в КВН сейчас тоже трудно держать уровень. Я бы предпочел полуфинал КВН.

Я не смотрел ни одного матча чемпионата Беларуси. Хотя в команде «Смолевичи» работает мой воспитанник Виталий Казанцев, помогает главному тренеру, мы общаемся, я в курсе дел этой команды. Я лучше посмотрю лишнюю игру «Аталанты» или какой-то матч «Манчестер Сити».

Команда «Слуцк»? Название крутое. Понимаю, что иностранцам оно нравится из-за названия, как и моя фамилия. Но пока названием все ограничивается.

Смотреть чемпионат Беларуси я не планирую. А какой смысл? Лучше посмотрю несколько иной футбол. Есть возможность посмотреть любую команду мира», — сказал Слуцкий в прямом эфире в Instagram журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, сезон Российской премьер-лиги был приостановлен до 31 мая из-за коронавируса.