|
Российский тренер Слуцкий: «Лучше посмотрю КВН, чем чемпионат Беларуси»
05.04.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главный тренер казанского «Рубина Леонид Слуцкий поделился мнением о чемпионате Беларуси по футболу, единственный в Европе, которые не приостановили из-за пандемии коронавируса.
«Что предпочту: посмотреть 1/8 КВН или матч чемпионата Беларуси? 1/8 КВН. Хотя в КВН сейчас тоже трудно держать уровень. Я бы предпочел полуфинал КВН.
Я не смотрел ни одного матча чемпионата Беларуси. Хотя в команде «Смолевичи» работает мой воспитанник Виталий Казанцев, помогает главному тренеру, мы общаемся, я в курсе дел этой команды. Я лучше посмотрю лишнюю игру «Аталанты» или какой-то матч «Манчестер Сити».
Команда «Слуцк»? Название крутое. Понимаю, что иностранцам оно нравится из-за названия, как и моя фамилия. Но пока названием все ограничивается.
Смотреть чемпионат Беларуси я не планирую. А какой смысл? Лучше посмотрю несколько иной футбол. Есть возможность посмотреть любую команду мира», — сказал Слуцкий в прямом эфире в
Напомним, сезон Российской премьер-лиги был приостановлен до 31 мая из-за коронавируса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Я не смотрел ни одного матча чемпионата Беларуси. Хотя в команде «Смолевичи» работает мой воспитанник Виталий Казанцев
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)