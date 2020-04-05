|
Пандемия стала настоящей проверкой на прочность для государств планеты
05.04.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПорой, кажется, цивилизованный мир сходит с ума, а зарубежные политики уже начинают использовать ситуацию ради своих интересов. Информационный накал вокруг COVID-19 нарастает.
Что страшнее: болезнь или паника на фоне. На сто процентов от вирусов никто не может застраховаться, но всем нам хочется пройти период пандемии с минимальными потерями. Наша система здравоохранения с эпидемическими вызовами справляется!
Хотя это, конечно, серьезная встряска для белорусской медицины! Тактика действий определена - работаем точечно, без излишних запретов. Как сказал Президент, идем от жизни. Раннее выявление случаев заражения, изоляция, оказание помощи пациентам и отслеживание контактов.
Все в русле рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Эксперты этой авторитетной международной структуры смогут оценить все принимаемые меры уже на следующей неделе - они приедут в Беларусь.
Пригласить специалистов поручил Президент. Беспристрастный взгляд со стороны позволит лишний раз убедиться в эффективности сделанных шагов! Власть дорожит доверием людей! Главное расскажет Наталья Бреус.
После COVID-19 мир точно не будет прежним.
Пандемия все больше влияет на нашу жизнь. И прохожие в масках - лишь верхушка айсберга новой реальности. Мы стали осторожнее: чаще дезинфицируем руки и держим дистанцию. Ну это же неплохо. Все бы так, но информационный прессинг так сильно подпитывает наши страхи за себя и близких, что, кажется, можно сойти с ума. Грипп тоже бывает смертельно опасен - но, как говорят, у него плохой пиар. Нет-нет, да и засомневаешься - а точно у нас все под контролем (видео)?
Президент эмоционален. Понятно почему: помимо общей картины мира видит картину госусилий. Но еще и попытки ежедневно и ежечасно подорвать доверие к власти, пользуясь непростым моментом. Но скрывать и бояться нечего! А в эпоху цифры и просто бессмысленно! Оттого и поручение спикеру в начале недели звучит тут же -
Наш Минздрав работает в соответствии с рекомендациями ВОЗ , это заявил представитель ВОЗ - будем работать, чтоб приехали и дали оценки независимые эксперты
С ВОЗ связались оперативно. Экспертные оценки специалистов этой международной организации позволят лишний раз убедиться - делаем, что нужно. Реагируем адекватно!
Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения: "Очень важно, что руководитель страны настолько вовлечен в этот вопрос, мне приятно об этом узнать. Ранее я обращался с письмом в Министерство здравоохранения Беларуси, в котором подчеркнул правильные шаги, которые делает белорусское руководство. Сейчас такой момент, когда мы должны мобилизовать общество, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию".
Миссия Всемирной организации здравоохранения прибудет во вторник.
Чтобы беспристрастно посмотреть на работу наших медиков. Специалисты посетят больницы, изучат документацию белорусского Минздрава. Кроме того, в Копенгагене собрана команда поддержки экспертов организации, которая будет онлайн помогать миссии.
Батыр Бердыклычев, представитель ВОЗ в Беларуси: "Были мобилизованы все силы для того, чтобы организовать эту миссию в кратчайшие сроки. Мы получили полное понимание со стороны министерства в том, что необходимо миссии. Высказана была полная поддержка для того, чтобы миссия прошла успешна. И всю необходимую поддержку, которая потребуется, миссия получит".
“You are welcome", - говорит официальный Минск сейчас! Да и прежде ВОЗ отмечала своевременные и обоснованные действия белорусских специалистов. Раннее выявление случаев заражения COVID-19 с использованием лабораторной диагностики, изоляция, оказание помощи пациентам, отслеживание контактов. В Беларуси идут не фронтом, а локализуют очаги. Например, как в Витебске. Мониторят на внешнем контуре. Действуют без хайпа, популизма - точечно (видео).
На передовой борьбы с распространением вирусных инфекций сейчас наши врачи.
На них - серьезная нагрузка. Причем, не только профессиональная, но и та самая - информационная (видео).
В Минздраве не устают повторять - персонала, точек подключения кислорода, аппаратов ИВЛ, койко-мест в медучреждениях хватает! Не только для тех, кто подхватил новый вирус, но также для контактов первого и второго уровней. Их тоже наблюдают! Но то и дело появляются провокационные вбросы. Как, например, в Могилеве. Где по мессенджерам гуляют откровенные фейки о переполненных больницах. Врачам приходится тратить время и опровергать фейкоделов. Вот могилевская инфекционка - стационар №1 для пациентов с COVID-19 - заполнен менее, чем на треть.
Сергей Шапортов, завотделением анестезиологии и реанимации Могилевской инфекционной больницы: "Как видите в палатах в реанимационного отделения кровати пустые. Аппаратура готова для принятия тяжелых пациентов, но их пока нет. Аппараты ИВЛ, мониторы. Слухи, ходящие в городе по поводу огромного количества трупов в отделениях реанимации, совершенно беспочвенны".
Так и хочется сказать: "Дайте системе здравоохранения и медикам спокойно работать! Ведь такие вбросы подрывают доверие! Доверие к врачам, помощь которых, возможно, завтра понадобится и вам! И без вирусов у медиков работы много - пациентов с болезнями сердца, онкологией меньше не становится".
Когда в следующий раз накатит волна паники, помните - уровень медпомощи у нас очень приличный! На 100 процентов от вирусов никто не застрахован, но в наших силах снизить такую вероятность. Есть возможность посидеть дома - пожалуйста! Пошли навстречу обеспокоенным родителям и продлили школьные каникулы. Это тоже поможет сгладить кривую распространения вируса!
Президент не сторонник излишних запретов в нынешней ситуации. Тем более, что введение жесткого карантина не улучшит положение дел. А вот простой предприятий может иметь серьезные последствия (видео).
Все больше политиков и экспертов смотрят на коронавирус через призму экономики.
Непросто приходится бизнесу! Кто-то, например, авиаперевозчики, оказались заложниками ситуации. Александр Лукашенко поручал правительству разработать предложения по поддержке в целом экономики на случай необходимости. Государство готово подставить плечо, но тому бизнесу, кто и сам готов выложиться на все сто (видео).
Заработать политические очки или думать о том, что будет завтра? Непростая дилемма для нынешних политиков. Многие из них молчат, что упущенное за время карантина придется отработать. И без нефтяной трубы и печатного станка это та еще задача (видео).
Уже на следующей неделе посмотрят на эпидемиологическую ситуацию с точки зрения статистики. Несмотря на психоз вокруг нового вируса в целом, цифры первого квартала года говорят о позитивном тренде - смертность меньше, чем раньше. Многое сегодня зависит от медиков, от того, как работает система, но не меньше и от нас самих. Сознательность - ту самую элементарную санитарную - никто не отменял! Еще бы и сил, чтобы выдержать последствия пандемии не только в экономике, но и в нашей голове.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Порой, кажется, цивилизованный мир сходит с ума, а зарубежные политики уже начинают использовать ситуацию ради своих интересов. Информационный накал вокруг COVID-19...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)