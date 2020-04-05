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Жизнь в режиме "социальное дистанцирование". О людях на передовой!
05.04.2020 22:38 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БT"Мой дом - моя крепость!" - с этим не поспоришь! И в борьбе с коронавирусом в том числе. Самоизоляция при достаточном количестве продуктов питания или при возможности заказать доставку онлайн снижает риски заразиться вирусом.
Разумеется, квартиру придется проветривать и время от времени даже в закрытом помещении проводить уборку с протиранием ручек. Ничего необычного! Но что, если из дома все-таки нужно выйти? Магазин, аптека, прогулка с собакой…
И на работу! Как выбрать маршрут, избегая большого скопления людей? И без кого здесь не обойтись - метро, автобусы, такси - какие там принимают меры защиты? Социальное дистанцирование - в репортаже Анастасии Бенедисюк.
Дом - работа - магазин - дом. Пожалуй, многие из нас в последнее время свой ежедневный маршрут скорректировали именно таким образом. О руках уже не будем вспоминать, да и антисептик у каждого в кармане, есть еще расстояние в метр. Это все меры личной защиты. Но задумывались ли вы когда-нибудь о тех, чья работа теперь уж точно синоним слова "забота"?!
В общей борьбе с коронавирусом нам с вами на помощь решили прийти коммунальщики.
В полной амуниции и с 10 килограммами на плече! Большую стирку в высотках Фрунзенского района Минска бригада Галины Красицкой проводит не реже одного раза в месяц. И теперь уже каждый день отдельно первый этаж, лифт, почтовые ящики.
Галина Красицкая, рабочий по комплексной уборке: "Дозатор распыляет, дезинфицируем все поверхности лестничной площадки: перила, ограждения, лифты - все кнопки, с которыми соприкасаются люди, приходящие в подъезд".
Илья Евсеенко, директор ЖЭУ № 9 Фрунзенского района Минска: "Рабочие по комплексной уборке закреплены по домам, в среднем по 8-10 подъездов на одного человека".
Впрочем, не будет лишним и самим последовать примеру. Как минимум - протереть свою дверную ручку или кнопку лифта. А дальше свежий воздух, и выбор, на каком транспорте ехать на работу.
Столичный таксопарк. Перевозчик готовится к смене. Теперь их рабочий день начинается далеко не только с "трубочки"! Есть еще градусник. И обязательная обработка салона - руль, коробка передач, ручник, сидения.
Лишь тщательно подготовив машину, Денис снова выезжает на линию. Маска, перчатки… Да, жарко, руки быстро потеют, но без этого никуда.
Вообще теперь он, наверняка, сможет поддержать любую беседу про COVID-19. Достоверную информацию черпает не извне. Что, где и как себя обезопасить по маршруту "дом - работа - дом" он лично интересовался у медиков. Все дело в том, что эта столичная служба такси решила бесплатно возить врачей. Доброй акции больше недели!
Вообще такси сегодня выбирают чаще обычного. А вот в метро стало заметно свободнее. Всем сотрудникам минской подземки выдали средства защиты, кассиры обрабатывают руки. В два раза чаще в наряд выходят на уборку.
Кроме того, на всех станциях есть бесконтактные сенсорные дозаторы. Бесконтактно уже давно можно и проезд оплатить.
Социальное дистанцирование - это новый тренд. Более десяти американских компаний даже подали заявки на регистрацию фразы, как товарного знака.
На неделе Минздрав опубликовал рекомендации по социальному дистанцированию.
Рекомендуют сократить на ¾ контакты за пределами дома и работы, и уже на работе на ¼. Можно здороваться локтем или легким кивком - этикет не запрещает. Ну и разумеется, не забывать о своем самочувствии. Понятно, измерить температуру - это превентивный метод, но, когда от твоего самочувствия зависит работа большого механизма, лишним не будет.
Санитайзеры есть и в здании нашего телецентра. Кроме того, ежедневно в Белтелерадиокомпании проходит дезинфекция.
А это уже торговые залы Центрального универмага.
Делают это не по часам, пусть витрина и предполагает, а в зависимости от наплыва посетителей. Вообще на предприятии работает более тысячи человек. Средства защиты есть у каждого, а вот надевать ли ту же маску - выбирают сами.
Алексей Сокол, гендиректор ОАО "ЦУМ": "Площадь ЦУМа 30 тысяч квадратных метров. На уборку выводятся где-то человек 50".
Это уже строительный магазин, здесь пошли дальше - каждый 15 минут аудиосообщение. На входе здесь решили раздавать одноразовые перчатки. Кстати, на прошлой неделе здесь раскупили все строительные маски.
Сергей Фаенко, директор строительного магазина: "Также в последнее время стали популярны вот такие маски, они предназначены для покоса травы, но люди используют их".
Тем временем на одной из сети заправок сделали вот такие щетки. Забота и о покупателях, и о сотрудниках.
Ситуация сейчас требует действительно особого подхода. И чтобы не только нежные руки, но и крепкие нервы. Самоорганизованность прежде всего!
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"Мой дом - моя крепость!" - с этим не поспоришь! И в борьбе с коронавирусом в том числе. Самоизоляция при достаточном количестве продуктов питания или при возможности...
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