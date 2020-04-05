Мостовой про белорусскую лигу: «Не понимаю, зачем играют. Может, они ночь не спят, потому что боятся»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший хавбек сборной России Александр Мостовой поделился мнением о проведении матчей чемпионата Беларуси в условиях мировой пандемии коронавируса.

«Чемпионат Беларуси не смотрю, не удается это делать. Но я не понимаю, зачем они играют. Это какой-то бред.

Там же не другие люди, которые сделаны из другого теста. Может, они вообще ночь не спят из-за этого, потому что боятся.

Поэтому, может, и играют не так хорошо», – сказал Мостовой.