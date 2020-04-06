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Хроники пандемии: самое актуальное про коронавирус в Беларуси и мире на 6 апреля
06.04.2020 06:20 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
К 6 апреля пандемия охватила 208 стран. Во всем мире коронавирусом заразились больше 1,2 миллиона человек (1 260 104). Погибших – больш 68 тысяч людей. Выздоровели – около 258 тысяч людей.
Вот пятерка стран-лидеров по количеству зараженных людей
США: 331,1 тысячи;
Пятерка стран-лидеров по смертям от коронавируса:
Италия: 15,8 тысячи;
Уточнение. Данные по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всеми цифрами в онлайне, вот по этой ссылке.
Обстановка в мире
США остается лидером по количеству заражений коронавирусом в мире. Очаги инфекции находятся в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. В последнем за сутки зарегистрировали еще 3 482 случаев Covid-19, общее количество зараженных в Нью-Джерси – 37 505 человек, смертей – 917. В Нью-Йорке смертей – 846.
Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал проводить тесты на антитела, чтобы определить, сколько человек заразились коронавирусом, включая тех, у кого не было симптомов.
В Италии зафиксировано снижение числа госпитализированных пациентов. Это произошло впервые с начала эпидемии коронавируса в стране. Общее число погибших в этой стране – 15 887 человек. В пятницу скончалось 776 человек, в субботу – 681 человек, за минувшие сутки – 525 человек.
В России за сутки зафиксировали 658 новых случаев заражения коронавирусом. Всего заболевших в этой стране 5389 человек. В большинстве городов России введен карантин – на улицу можно выйти для похода за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор или выгулять собаку, но не дальше, чем на 100 метров от дома.
В Киеве запретили выходить на улицу без масок и респираторов. Без средств индивидуальной защиты киевляне смогут находиться только у себя дома.
Мировые ученые изменили мнение: теперь говорят, коронавирус может передаваться через воздух без кашля.
Обстановка в Беларуси
Сейчас 502 человека с коронавирусом находятся на стационарном лечении. 52 человека – выздоровели.
Минздрав подтвердил, что в Беларуси от коронавируса погибло восемь человек.
Родственники погибших, у которых ранее диагностировали коронавирус,
СМИ
Беларусы запустили
Несмотря на то, что на беларуских государственных каналах пока еще говорят, что в Беларуси всё хорошо и ситуация под контролем, врачам в больницах уже не хватает средств защиты. Как и волонтерам, которые работают с пенсионерами.
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Если это возможно, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она заметно чаще развивается бессимптомно.
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К 6 апреля пандемия охватила 208 стран. Во всем мире коронавирусом заразились больше 1,2 миллиона человек (1 260 104). Погибших – больш 68 тысяч людей. Выздоровели – около...
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