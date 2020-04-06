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До плюс 15 – погода в Горках на неделе

06.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

 

Какую погоду обещают нам синоптики в ближайшие дни?

 

До плюс 15 – погода в Горках на неделе

 

Сегодня, 6 апреля, будет облачно с прояснениями, до +10°.

Завтра, 7 апреля, воздух прогреется днем до плюс 13, переменная облачность и порывы ветра.

В среду, 8 апреля, сохранится ветер, +9°, облачно и ветрено. Ночью возможен туман.

9 апреля столбик термометра поднимется до +15°, порывистый ветер, малооблачно.

В пятницу, 10 апреля, обещают пасмурную погоду, небольшой дождь и около восьми градусов тепла. Ночью +1°.

Хорошей вам недели и не болейте!


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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    Какую погоду обещают нам синоптики в ближайшие дни?     Сегодня, 6 апреля, будет облачно с прояснениями, до +10°. Завтра, 7 апреля, воздух прогреется днем до плюс 13,...
 
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