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До плюс 15 – погода в Горках на неделе
06.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Какую погоду обещают нам синоптики в ближайшие дни?
Сегодня, 6 апреля, будет облачно с прояснениями, до +10°.
Завтра, 7 апреля, воздух прогреется днем до плюс 13, переменная облачность и порывы ветра.
В среду, 8 апреля, сохранится ветер, +9°, облачно и ветрено. Ночью возможен туман.
9 апреля столбик термометра поднимется до +15°, порывистый ветер, малооблачно.
В пятницу, 10 апреля, обещают пасмурную погоду, небольшой дождь и около восьми градусов тепла. Ночью +1°.
Хорошей вам недели и не болейте!
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Какую погоду обещают нам синоптики в ближайшие дни? Сегодня, 6 апреля, будет облачно с прояснениями, до +10°. Завтра, 7 апреля, воздух прогреется днем до плюс 13,...
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