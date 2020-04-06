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Королева Великобритании призвала сограждан к единству в борьбе с вирусом

06.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Королева Великобритании призвала сограждан к единству в борьбе с вирусом

Королева Великобритании Елизавета II 5 апреля обратилась к нации в связи с распространением коронавируса нового типа. Глава британского государства призвала сограждан к единству в борьбе с инфекцией, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

 
 

В обращении Елизавета II особо выделила самодисциплину и решимость британцев. Королева поблагодарила Национальную службу здравоохранения и экстренные службы. «Каждый час вашей усердной работы приближает возвращение к привычным временам», — подчеркнула она. Королева поблагодарила и сограждан, соблюдающих карантинные меры. Жители королевства с 23 марта могут покидать свои дома лишь для покупок товаров первой необходимости, посещений врача и индивидуальных занятий спортом.

«Мы сталкивались с вызовами и прежде, но этот — иного рода», — отметила монархиня. Она подчеркнула объединенные усилия всех стран мира и использование достижений науки для борьбы с коронавирусом. «Мы победим, и победа будет принадлежать каждому из нас», — резюмировала Елизавета II.

Ее речь 5 апреля стала лишь четвертым внеочередным обращением за все время ее правления с 1952 года. Обращение было записано в Виндзорском замке при участии единственного оператора в защитном костюме, вся съемочная группа находилась в соседнем помещении.

93-летняя королева Великобритании с 19 марта находится в Виндзорском замке с супругом, 98-летним принцем Филиппом и небольшим числом персонала. Как сообщалось, наследник престола принц Чарльз, которому 71 год, переболел COVID-19 в легкой форме и уже вышел из самоизоляции, которую провел в Шотландии.

По официальным данным, COVID-19 в Великобритании выявлен почти у 48 тыс. человек, скончались около 5 тыс. больных. Общее число зараженных в мире превысило 1,2 млн человек, более 68 тыс. с момента вспышки скончались.

https://www.belta.by/

 
 
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Королева Великобритании Елизавета II 5 апреля обратилась к нации в связи с распространением коронавируса нового типа. Глава британского государства призвала...
 
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