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В России ребёнка назвали в честь коронавируса
06.04.2020 11:42 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В Новокузнецке семейная пара назвала своего ребенка в честь коронавируса – Ковид (COVID, аббревиатура от английского COrona VIrus Disease). Об этом
Родители решили, что такое имя очень звучное и обладает сильной энергетикой. Также, по их мнению, оно выделит ребёнка из толпы и принесет мальчику удачу.
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В Новокузнецке семейная пара назвала своего ребенка в честь коронавируса – Ковид (COVID, аббревиатура от английского COrona VIrus Disease). Об этом сообщает lenta.ru. Родители...
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