В России ребёнка назвали в честь коронавируса

Источник материала: ОНТ

В Новокузнецке семейная пара назвала своего ребенка в честь коронавируса – Ковид (COVID, аббревиатура от английского COrona VIrus Disease). Об этом сообщает lenta.ru.

Родители решили, что такое имя очень звучное и обладает сильной энергетикой. Также, по их мнению, оно выделит ребёнка из толпы и принесет мальчику удачу.

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