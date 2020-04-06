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В России ребёнка назвали в честь коронавируса

06.04.2020 11:42 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России ребёнка назвали в честь коронавируса

В Новокузнецке семейная пара назвала своего ребенка в честь коронавируса – Ковид (COVID, аббревиатура от английского COrona VIrus Disease). Об этом сообщает lenta.ru.

Родители решили, что такое имя очень звучное и обладает сильной энергетикой. Также, по их мнению, оно выделит ребёнка из толпы и принесет мальчику удачу.

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В Новокузнецке семейная пара назвала своего ребенка в честь коронавируса – Ковид (COVID, аббревиатура от английского COrona VIrus Disease). Об этом сообщает lenta.ru. Родители...
 
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