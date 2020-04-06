ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко возглавил немецкий чарт самых нелепых фраз о коронавирусе

06.04.2020 14:52 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Немецкий телеканал ZDF, транслируемый во всех регионах Германии, в ежедневной новостной сатирической программе Heute Show от 3 апреля решил составить чарт политиков, которые наиболее неудачно высказывались о коронавирусе. Топ получил название Corona-Idioten-Charts. Ведущий шоу – немецкий актер, комик и журналист Оливер Велке – сосредоточился на трех персонах: это президент Америки Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Третье место в чарте заполучил Трамп. В конце марта он похвастался тем, что его брифинги о пандемии коронавируса, проводимые каждый день в Белом доме, ставят рекорды: их смотрит около 8,5 миллиона зрителей. Соцсети раскритиковали Трампа, предложив ему лучше сосредоточиться на растущем числе зараженных коронавирусом в Амрике и погибших от него, а не увлекаться собственными рейтингами.

На втором месте оказался Болсонару. Также в конце марта он выступил по национальному телевидению с обращением к бразильцам, в котором раскритиковал позицию здравоохранения страны и призывы медиков к самоизоляции. Болсонару пожаловался на СМИ, которые раздувают панику, и задался вопросом: «То, что сейчас происходит в мире, показало, что группа риска – это люди старше 60 лет. Зачем нам закрывать школы?»

Первое же место присудили Лукашенко. Телеканал ZDF припомнил беларускому президенту его цитату, сказанную корреспонденту ОНТ, – о том, почему он продолжает играть в хоккей. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», – сказал президент. Когда Лукашенко следом спросили, есть ли хоть что-то, что заставит его пекратить выходить на лед, он сказал: «Меня? Это возможно. Но ... зачем сейчас? Я не понимаю. Здесь нет вирусов. Видите ли вы, как здесь летают вирусы? Я тоже этого не вижу. Это хоккейный каток, он полезен для здоровья. Это лучше, чем любой вид спорта, это место и есть настоящее лекарство от вируса».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкий телеканал ZDF, транслируемый во всех регионах Германии, в ежедневной новостной сатирической программе Heute Show от 3 апреля решил составить чарт политиков,...
 
Новости дня
Новости
 
В Витебской области открыт благотворительный счет для борьбы с коронавирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика