Лукашенко возглавил немецкий чарт самых нелепых фраз о коронавирусе

Источник материала: KYKY

Немецкий телеканал ZDF, транслируемый во всех регионах Германии, в ежедневной новостной сатирической программе Heute Show от 3 апреля решил составить чарт политиков, которые наиболее неудачно высказывались о коронавирусе. Топ получил название Corona-Idioten-Charts. Ведущий шоу – немецкий актер, комик и журналист Оливер Велке – сосредоточился на трех персонах: это президент Америки Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Третье место в чарте заполучил Трамп. В конце марта он похвастался тем, что его брифинги о пандемии коронавируса, проводимые каждый день в Белом доме, ставят рекорды: их смотрит около 8,5 миллиона зрителей. Соцсети раскритиковали Трампа, предложив ему лучше сосредоточиться на растущем числе зараженных коронавирусом в Амрике и погибших от него, а не увлекаться собственными рейтингами.

На втором месте оказался Болсонару. Также в конце марта он выступил по национальному телевидению с обращением к бразильцам, в котором раскритиковал позицию здравоохранения страны и призывы медиков к самоизоляции. Болсонару пожаловался на СМИ, которые раздувают панику, и задался вопросом: «То, что сейчас происходит в мире, показало, что группа риска – это люди старше 60 лет. Зачем нам закрывать школы?»

Первое же место присудили Лукашенко. Телеканал ZDF припомнил беларускому президенту его цитату, сказанную корреспонденту ОНТ, – о том, почему он продолжает играть в хоккей. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», – сказал президент. Когда Лукашенко следом спросили, есть ли хоть что-то, что заставит его пекратить выходить на лед, он сказал: «Меня? Это возможно. Но ... зачем сейчас? Я не понимаю. Здесь нет вирусов. Видите ли вы, как здесь летают вирусы? Я тоже этого не вижу. Это хоккейный каток, он полезен для здоровья. Это лучше, чем любой вид спорта, это место и есть настоящее лекарство от вируса».