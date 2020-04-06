"Бавария" возобновила тренировки в условиях карантина

Мюнхенская "Бавария" возобновила тренировки на базе, несмотря на то, что в стране продолжается карантин из-за коронавируса.





Об этом сообщила пресс-служба клуба.





Игроки прибыли на базу и занимались небольшими группами по 3-4 человека.





"Все гигиенические меры были строго соблюдены, чтобы замедлить распространение коронавируса", - сказано в заявлении клуба.





Игроки тренировались на расстоянии и выполняли упражнения, которые позволяли избегать прямого контакта.





Стоит отметить, что число заболевших коронавирусом в Германии превысило 100 тысяч человек, однако процент смертельных случаев остается не самым высоким на фоне других европейских стран - чуть более 1500 человек.





Из-за пандемии коронавируса были остановлены или перенесены практически все спортивные соревнования, среди которых Евро-2020 по футболу и летняя Олимпиада в Токио.