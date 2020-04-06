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"Бавария" возобновила тренировки в условиях карантина

06.04.2020 19:26 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В клубе решили начать готовить футболистов к возобновлению сезона.

Мюнхенская "Бавария" возобновила тренировки на базе, несмотря на то, что в стране продолжается карантин из-за коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Игроки прибыли на базу и занимались небольшими группами по 3-4 человека.

"Все гигиенические меры были строго соблюдены, чтобы замедлить распространение коронавируса", - сказано в заявлении клуба.

Игроки тренировались на расстоянии и выполняли упражнения, которые позволяли избегать прямого контакта.

Стоит отметить, что число заболевших коронавирусом в Германии превысило 100 тысяч человек, однако процент смертельных случаев остается не самым высоким на фоне других европейских стран - чуть более 1500 человек.

Из-за пандемии коронавируса были остановлены или перенесены практически все спортивные соревнования, среди которых Евро-2020 по футболу и летняя Олимпиада в Токио.
 
 
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В клубе решили начать готовить футболистов к возобновлению сезона.
 
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