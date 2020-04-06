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Россия выделит ВОЗ до миллиона долларов на борьбу с коронавирусом
07.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Россия в 2020 году выделит Всемирной организации здравоохранения до миллиона долларов на борьбу с COVID-19.
Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе уточняется, что это будет добровольный целевой взнос.
В России COVID-19 диагностирован у 6343 человек, 406 из них уже излечились и выписаны из больниц, 47 скончались.
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Россия в 2020 году выделит Всемирной организации здравоохранения до миллиона долларов на борьбу с COVID-19. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила...
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