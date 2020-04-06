﻿ Россия выделит ВОЗ до миллиона долларов на борьбу с коронавирусом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Россия выделит ВОЗ до миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

07.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Россия выделит ВОЗ до миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

Россия в 2020 году выделит Всемирной организации здравоохранения до миллиона долларов на борьбу с COVID-19.

Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что это будет добровольный целевой взнос.
По данным ВОЗ, новым коронавирусом в мире заразились около 1,15 миллиона человек, почти 63 тысячи больных скончались.

В России COVID-19 диагностирован у 6343 человек, 406 из них уже излечились и выписаны из больниц, 47 скончались.

ria.ru

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия в 2020 году выделит Всемирной организации здравоохранения до миллиона долларов на борьбу с COVID-19. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила...
 
Новости дня
Новости
 
Доктор Комаровский о коронавирусе в Беларуси: «Если бы я был президентом, я бы пошёл по этому пути»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика