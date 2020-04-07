«Если бы не родители, я бы сейчас пошла на дно». Как живут американцы, которые массово потеряли работу

Источник материала: Tut.by

Три недели назад наш автор Алиса Ксеневич , которая живет в Нью-Йорке, впервые оформила пособие по безработице. Как и 10 миллионов американцев (столько подали заявление на получение пособия по безработице в США в последние две недели марта). По прогнозам Goldman Sachs уровень безработицы в Америке может достигнуть 15% к середине 2020 года.

Новые безработные — те, кто не может работать удаленно: работники отелей, бутиков, ресторанов, аэропортов, агенты по недвижимости, фитнес-тренеры, повара, фотографы, парикмахеры, сотрудники фэшн-индустрии, певцы, строители, косметологи… Приняв новую реальность, они, как и Алиса, ищут «стратегию поддержки штанов».

«С грустью думаю о том, что пару недель назад купила билет на концерт за сотню долларов»

Начну с себя. До недавнего времени я трудилась косметологом в сети медицинских спа-салонов в Нью-Йорке. Нас, как и другие, не являющиеся «жизненно необходимыми» бизнесы, закрыли на карантин 13 марта. Спустя два дня мы получили письмо от владельца компании, который с лирическим отступлением в свое скромное детство в маленьком городке, признал, что ситуация — беспрецедентная. Что он надеется: в скором времени мы сможем вернуться к работе, а пока нам следует оформить пособие по безработице и сохранять оптимизм.





Том по пунктам расписал статьи расходов, которые продолжает нести компания (аренда помещений, оборудования, страхование и так далее) и шаги, которые собирается предпринять, чтобы удержать бизнес на плаву.

Впрочем, большинство моих знакомых уволили без объяснений.

Подав заявление на получение пособия по безработице, я выяснила, что сумма моего пособия составит $ 278 в неделю.

Подружка, живущая в Беларуси, присвистнула: «Ого! Так много!». Может, для Минска это и большая сумма, но в Нью-Йорке тысячи долларов хватит только на оплату комнаты и коммунальных услуг. Сумма пособия по безработице определяется индивидуально, исходя из декларированного годового дохода.

Максимум, на который может расчитывать житель штата Нью-Йорк, — $ 504 в неделю. Обычно пособие выплачивается не больше 26 недель, но в условиях пандемии этот срок продлили до 39 недель и ввели трехмесячный мораторий на выселение квартиросъемщиков.

Более пяти миллионов жителей Нью-Йорка снимают жилье, — это две трети популяции. По данным мартовских онлайн-опросов, 40% не смогут оплатить апрельскую ренту либо смогут выплатить только ее часть.

Первого апреля одна из соседок по квартире сообщила, что не сможет оплатить жилье в этом месяце. Так как договор аренды оформлен на меня, это становится моей проблемой. Лишних 1150 долларов у меня нет, так что я пишу «лендлорду» с просьбой проявить милость и позволить «руммейтке» опоздать с выплатой ее части ренты на неопределенной срок. Он входит в положение.

После оплаты ренты на счету остается 160 долларов. Я понимаю, что, возможно, придется одалживать деньги у друзей, которые находятся в лучшем материальном положении. Ни разу не брала взаймы у людей, только у банков.

С грустью думаю о том, что три недели назад купила билет на концерт Ника Кейва за сотню долларов и вместо того, чтобы откладывать на «черный день», остервенело оплачивала кредит за полученное в США образование. Кто ж знал, что «черный день» так внезапно наступит!

Наконец, появляется благословенная новость о мерах, принятых американским правительством для поддержания граждан. Единовременная безвозмездная помощь в размере 1200 долларов будет оказана всем взрослым американцам с доходом меньше 75 тысяч долларов в год. Семьи с детьми получат по 500 долларов на каждого ребенка в возрасте до 17 лет. Людям, потерявшим работу, дополнительно к пособию будет выплачиваться 600 долларов в неделю.

Вопрос в том, как скоро эти выплаты станут поступать на счета. По официальной информации сайта департамента труда Нью-Йорка пособие по безработице начисляется в течении трех дней после того, как заявителя поставят на учет. Мне деньги так и не пришли, хотя прошло три недели. В СМИ пишут о том, что из-за беспрецедентного количества «новых безработных» старт выплат может быть отложен на срок «от нескольких недель до нескольких месяцев».

«Завидую тем, кто состоит в профсоюзах, потому что сейчас эти люди финансово защищены»

Актриса Эмма Орелов рассказывает, что все проекты сейчас заморожены, перенесены на осень или даже следующий год.





— Между съемками я работала в ресторане официанткой и в финансовом отношении чувствовала себя защищенной. С вводом карантина я одномоментно потеряла все источники дохода. Если бы я снималась в сериале, съемки которого были приостановили из-за карантина, или была частью команды бродвейского шоу, то имела бы право на компенсацию. К сожалению, это не мой случай.

Для людей искусства наступили грустные времена. Я занимаю себя тем, что записываю видеоролики для кастингов, читаю сценарии. Арендодатель сказал мне и моим соседкам по квартире, что мы можем платить ренту частично или вовсе не платить, но, когда карантин отменят, мы должны будем оплатить всю сумму.

Другая знакомая, Юлия Зава, строящая актерскую карьеру в Лос-Анджелесе, настроена более оптимистично:





— Я долгое время жила в Нью-Йорке и не знаю, как переживала бы этот кризис там. В Лос-Анджелесе можно прогуляться вдоль океана, уйти в горы… Так как продакшн поставлен на паузу и возможности участвовать в съемках нет, я сместила фокус с актерства на преподавание — провожу платные онлайн-занятия по изучению «голливудского английского» для своих студентов, русскоязычных актеров. Мой девиз — «Карантин проходит, знания остаются».

Мы учим английский, разыгрывая сцены из кино, обсуждая на английском фильмы. Группы небольшие — 2−3 человека. Цену я установила в 15 долларов за занятие, для проведения уроков использую бесплатную платформу Zoom. Этих денег хватает, чтобы оплачивать ренту — 1400 долларов в месяц, — и насущные расходы.

До объявления карантина певица Эмили Бьен работала музыкантом-фрилансером в Новом Орлеане. В Нью-Йорк она планировала вернуться в мае. Арендодатель в Новом Орлеане с пониманием отнесся к ситуации внезапной безработицы, но арендодатель в Нью-Йорке не собирается делать исключений для нее и соседки по квартире, продолжающей работать из дома.





— Пришлось временно переехать к родителям в Мичиган, — впервые за последние 15 лет я живу вместе с родителями! Мама потеряла работу (надеюсь, временно), и я здесь, чтобы помогать ей, так как она едва может передвигаться, — операцию, которую она так ждала, перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса.

Я не состою в профсоюзах актерах и музыкантов, — и завидую тем, кто состоит, потому что в период, который мы наблюдаем сейчас, эти люди финансово защищены. Дома занимаюсь тем, что записываю песни, оборудовав что-то вроде «звукозаписывающей студии». Говоря по правде, если бы не родители, которые приютили меня, я бы сейчас пошла на дно, так как не могу претендовать на поддержку государства и не сумела отложить достаточно средств на «черный день».

Белоруска Катерина Головач учится в Нью-Йорке на архитектора и параллельно работает барменом в ресторане. В первую неделю марта ресторан закрыли, и Катя подала заявление на получение пособия по безработице.





— Мне повезло, что я состою в профсоюзе барменов. У нас очень высокая почасовая оплата труда. Поэтому члены профсоюза очень держатся за свои места и работают в барах чуть ли не до 80 лет. Мне положен максимальный размер пособия по безработице — 504 доллара в неделю. Конечно, этих денег недостаточно. После оплаты ренты за апрель у меня на счету осталось 700 долларов. Мои арендодатели — очень приятная итальянская пара, сказали, что все понимают и что «мы что-нибудь придумаем». У меня остались оплачиваемые отпускные дни, отгулы и больничные. В крайнем случае, использую их.

«Создали групповой чат и публикуем там свои ню»

Друг-музыкант (пожелавший сохранить анонимость) на вопрос «как дела» с присущим ему оптимизмом отвечает, что по всем фронтам у него все хорошо. Только с финансами плохо.





— Я мог бы подать заявки в несколько фондов, но не уверен, что речь идет о каких-то существенных суммах. Рента, сама знаешь, 3200 долларов в месяц. И платить ее нужно прямо сейчас. Там у них куча требований к соискателям гранта. Нужно быть не просто музыкантом, а музыкантом, состоящим в профсоюзе более года. Или музыкантом — представителем ЛГБТ. Я — не то и не другое.

С арендодателем я пока не говорил, жду, подтвердятся ли слухи о новом законе правительства на «заморозку» арендных платежей на три месяца. Было бы супер.

Мне говорят — попробуй краудфандиг, попробуй GoFundMe. Но я не привык просить денег у людей. Это было бы странно, неловко, я не знаю… Одно дело — просить деньги на творческий проект, другое — принимать пожертвования, потому что жить не на что.

Чем себя развлекаю? Пять друзей живут по соседству, ходим друг к другу в гости. Еще я состою в групповом чате из 39 секс-позитивных людей. Мы обмениваемся шутками, идеями, мнениями, постим фотографиями себя в обнаженном виде. Это отвлекает от тяжелых мыслей.

Фитнес-тренер Анжела Савина, живущая с мужем в съемной квартире, пока не определилась, как будет зарабатывать деньги в условиях карантина.





— Своих клиентов я тренировала в спортзалах, мне важен реальный человеческий контакт. Теперь придется разбираться в тонкостях проведения тренировок онлайн. Я работаю сама на себя, поэтому помощь государства мне не положена.

Не знаю, как пойдет дело с онлайн-тренировками: многие сейчас стали безработными, а те, что продолжают работать, предпочитают не тратить деньги, потому что не знают, чего ждать от заврашнего дня. Сейчас я тренирую онлайн бесплатно. Клиенты находят меня через Инстаграм. Этот месяц аренды мы с мужем оплатили полностью — 1400 долларов, а потом будем говорить с арендодателем и просить пойти на уступки.

Вторую часть материала о «новых безработных американцах» читайте завтра на LADY: в нем мы расскажем, как с этой ситуацией справляются белорусы, живущие в США, и чем американцы, оказывшиеся в трудной ситуации, помогают друг другу.