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Трогательная встреча новорожденной девочки с 98-летней прабабушкой попала на видео – только взгляните
07.04.2020 09:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Жители США Росс и Мэгги Обершлэйк проделали на автомобиле немалый путь и проехали из Чикаго до Плезант Прэри, чтобы показать свою шестинедельную дочь Эмму Джейн ее 98-летней прабабушке, в честь которой назвали девочку,
Первая встреча малышки и ее прабабушки произошла на парковке. Ребенка не стали вынимать из машины в связи с карантином из-за коронавируса. Прабабушке пришлось смотреть на девочку через закрытое окно.
По словам матери новорожденной, это событие было и счастливым, и печальным для 98-летней женщины, поскольку она не смогла взять правнучку на руки. Папа маленькой Эммы Джейн отметил, что они с нетерпением ждут, когда все члены их семьи смогут собраться вместе.
ФОТО: abcnews
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Трогательная встреча новорожденной девочки с 98-летней прабабушкой попала на видео – только взгляните
Жители США Росс и Мэгги Обершлэйк проделали на автомобиле немалый путь и проехали из Чикаго до Плезант Прэри, чтобы показать свою шестинедельную...
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