Трогательная встреча новорожденной девочки с 98-летней прабабушкой попала на видео – только взгляните

Источник материала: ОНТ

Жители США Росс и Мэгги Обершлэйк проделали на автомобиле немалый путь и проехали из Чикаго до Плезант Прэри, чтобы показать свою шестинедельную дочь Эмму Джейн ее 98-летней прабабушке, в честь которой назвали девочку, пишет abcnews.

Первая встреча малышки и ее прабабушки произошла на парковке. Ребенка не стали вынимать из машины в связи с карантином из-за коронавируса. Прабабушке пришлось смотреть на девочку через закрытое окно.

По словам матери новорожденной, это событие было и счастливым, и печальным для 98-летней женщины, поскольку она не смогла взять правнучку на руки. Папа маленькой Эммы Джейн отметил, что они с нетерпением ждут, когда все члены их семьи смогут собраться вместе.

ФОТО: abcnews

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