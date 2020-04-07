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Надежду Бабкину ввели в искусственную кому из-за тяжелой пневмонии
07.04.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Российская певица Надежда Бабкина находится в частной клинике с тяжелым двусторонним воспалением легких. Об этом сообщает
Отмечается, что 70-летняя певица 1 апреля почувствовала себя плохо и была госпитализирована.
Тест на коронавирус оказался отрицательным, но при этом течение болезни показывало «абсолютно коронавирусную клиническую картину».
Врачи поставили диагноз «обширная двусторонняя пневмония» и ввели певицу в искусственную медикаментозную кому. Это было сделано для более эффективной работы аппарата ИВЛ, который подключают к дыханию пациента при тяжелой пневмонии.
Медики называют состояние певицы тяжелым, но стабильным. Они надеются на благополучное выздоровление.
По словам близких Надежды Бабкиной, никаких контактов с носителями вируса или с недавно приехавшими из эпиднеблагополучных стран у нее не было.
Ранее с подозрением на коронавирус был госпитализирован 78-летний певец Лев Лещенко, у него также диагностировали двустороннее воспаление легких. 6 апреля его выписали.
Отметим, что в России продолжается распространение коронавирусной инфекции. Как сообщает российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в РФ на утро 7 апреля зарегистрированы 1154 новых случая COVID-19 в 43 регионах. Общее число зараженных в РФ составило 7497 человек. За минувшие сутки в стране от этой болезни умерли 11 человек, в общей сложности - 58, передает
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Российская певица Надежда Бабкина находится в частной клинике с тяжелым двусторонним воспалением легких.
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