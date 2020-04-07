ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому из-за тяжелой пневмонии

07.04.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Российская певица Надежда Бабкина находится в частной клинике с тяжелым двусторонним воспалением легких. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что 70-летняя певица 1 апреля почувствовала себя плохо и была госпитализирована.

Тест на коронавирус оказался отрицательным, но при этом течение болезни показывало «абсолютно коронавирусную клиническую картину».

Врачи поставили диагноз «обширная двусторонняя пневмония» и ввели певицу в искусственную медикаментозную кому. Это было сделано для более эффективной работы аппарата ИВЛ, который подключают к дыханию пациента при тяжелой пневмонии.

Медики называют состояние певицы тяжелым, но стабильным. Они надеются на благополучное выздоровление.

По словам близких Надежды Бабкиной, никаких контактов с носителями вируса или с недавно приехавшими из эпиднеблагополучных стран у нее не было.

Ранее с подозрением на коронавирус был госпитализирован 78-летний певец Лев Лещенко, у него также диагностировали двустороннее воспаление легких. 6 апреля его выписали.

Отметим, что в России продолжается распространение коронавирусной инфекции. Как сообщает российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в РФ на утро 7 апреля зарегистрированы 1154 новых случая COVID-19 в 43 регионах. Общее число зараженных в РФ составило 7497 человек. За минувшие сутки в стране от этой болезни умерли 11 человек, в общей сложности - 58, передает meduza.io.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская певица Надежда Бабкина находится в частной клинике с тяжелым двусторонним воспалением легких.
 
Новости дня
Новости
 
No pasarán! Впервые с начала эпидемии: в Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика