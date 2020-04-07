Надежду Бабкину ввели в искусственную кому из-за тяжелой пневмонии

Российская певица Надежда Бабкина находится в частной клинике с тяжелым двусторонним воспалением легких. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что 70-летняя певица 1 апреля почувствовала себя плохо и была госпитализирована.

Тест на коронавирус оказался отрицательным, но при этом течение болезни показывало «абсолютно коронавирусную клиническую картину».

Врачи поставили диагноз «обширная двусторонняя пневмония» и ввели певицу в искусственную медикаментозную кому. Это было сделано для более эффективной работы аппарата ИВЛ, который подключают к дыханию пациента при тяжелой пневмонии.

Медики называют состояние певицы тяжелым, но стабильным. Они надеются на благополучное выздоровление.

По словам близких Надежды Бабкиной, никаких контактов с носителями вируса или с недавно приехавшими из эпиднеблагополучных стран у нее не было.

Ранее с подозрением на коронавирус был госпитализирован 78-летний певец Лев Лещенко, у него также диагностировали двустороннее воспаление легких. 6 апреля его выписали.