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Швеция без карантина: дети в школах, взрослые в ресторанах и сотни умерших

07.04.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Швеция отказалась от карантина из-за коронавируса. Школы и детские садики открыты для детей, а местные жители с опаской, но ходят в рестораны.



10-миллионная страна решила пойти наперекор всему миру – несмотря на всеобщую панику, сохраняет спокойствие. Но сказать, что коронавирус совсем не коснулся скандинавов, нельзя. Есть тысячи зараженных и сотни умерших, а крупные компании (Volvo, IKEA) уже несут убытки.

Как Швеция стала добровольным участником эксперимента, и что думают об этом местные жители, OBOZREVATEL узнал у украинца Максима Куницы, который уже 5 лет живет в Стокгольме.

Маски никто не носит, а рестораны открыты

Стокгольм живет своей привычной жизнью. Сказать, что коронавирус тотально повлиял на шведов, пока нельзя. В стране до сих пор работают школы и детские садики, туда ходят дети и родители спокойно их отпускают.

На выходных, да и в будние дни тысячи людей посещают торговые центры, парки и кинотеатры. Никаких масштабных ограничений, ничего того, что происходит в Европе, или в соседних Дании, Норвегии или Финляндии, нет.


"Власти закрыли лишь университеты и вечерние школы для взрослых. Всех перевели на удаленку. Работодателям сказали аналогично, если есть желание – оставляйте сотрудников работать дома. Вот, к слову, я так и делаю, 3 недели выполняю обязанности на дому. Но это не мешает мне по вечерам, как и ранее, выходить на прогулку", – рассказывает Максим.

На улицах столицы вы практически не встретите человека в маске, большинство людей считают эту меру неуместной. Куница добавляет, причина такого отношения к коронавирусу кроется в высоком доверии к власти.

"Для многих украинцев такое сложно представить, но в Швеции люди действительно доверяют правительству, Министерству здравоохранения. Если там говорят выходить на улицу, то шведы будут так делать каждый день. 

По логике местных жителей, власти лучше знают, как лучше. И если в кабинетах топ-чиновники не бьют тревогу, значит не все так плохо. Конечно, есть люди, которые скептически к такому настроены или очень боятся, но честно, из моего окружения это лишь единицы", – пояснил собеседник.

"И да, что еще хочу отметить – паника в супермаркетах была лишь первые день-два. Тогда скупили всю туалетную бумагу, но далее все стабилизировалось", – добавил Максим Куница.

Власти решили устроить эксперимент

Главный эпидемиолог страны Андерш Тегнел при поддержке правительства и правящей Социал-демократической партии решил пойти наперекор общемировым устоям борьбы с коронавирусом. 

По его задумке, шведам проще переболеть болезнью, живя обычной жизнью, чем сделать это, сидя на карантине. Проще говоря, он убежден – коронавирусом заболеют все, так пусть лучше это особо не повлияет на жизнь людей.

После "первого удара" болезни, по мнению Тегнела, у людей выработается базовый иммунитет, и при второй волне меньше заболеет коронавирусом. Нет смысла неделями истощать государственную систему и экономику ограничениями.

Медицина же должна работать прежде всего с группами риска – пожилыми людьми, беременными женщинами, диабетиками и другими категориями граждан, у которых хронические болезни.

В случае необходимости их забирают в больницы, лечат на месте, остальные же зараженные могут находиться лишь на самоизоляции дома под контролем. Если ситуация не оправдает ожиданий, то только тогда в стране введут более жесткие меры.

Такой подход критикуют многие мировые ученые, но доказать обратное сложно, ведь болезнь лишь набирает обороты. Прежде всего критике поддается малое количество коек для больных – всего 2,2 на тысячу населения.


Отметим, согласно официальной статистике – в стране более 7-ми тысяч заболевших и 5 сотен погибших. Сделано лишь 37 тысяч тестов.

В правительстве Стефана Левена такой подход поддерживают, прежде всего из-за минимизации потерь экономики. Но сказать, что премьер совсем бросил все на самотек, тоже нельзя.

С конца марта в стране действует запрет на массовые мероприятия и на собрания, где в одном месте более 50 человек. Под запрет попали похороны, свадьбы, другие религиозные обряды. За нарушение правил штрафуют;

С 19 марта в страну запрещен въезд иностранцам на 30 дней.

Что происходит с экономикой?

Сказать, что экономический кризис из-за коронавируса сильно ударил по шведам, пока нельзя. Во-первых, многие работают полноценно, как и ранее. Часть сотрудников, прежде всего в Стокгольме, перешла на удаленку.

Во-вторых, у государства достаточно большой запас прочности. По всем мировым индексам и рейтингам Швеция находится на вершине прочности. Поэтому страна в состоянии обеспечить своим гражданам на время спокойное существование. Уже ввели норму о кредитных каникулах, когда после заявления в банк можно оплачивать только проценты за кредит, а не сам кредит.

"У нас выросла безработица, вот только сегодня читал, что на 25 тысяч человек за короткие сроки. Но в стране очень хорошо работают профсоюзы, и каждый человек при приеме на работу подписывает контракт. Уволить в Швеции просто так нельзя, нужны основания. Даже если до этого и дошло, то в контрактах прямо сказано – сообщить об увольнении работодатель должен подчиненному за 1-4 месяца, чтобы человек нашел альтернативу", – подчеркнул Максим Куница.

"Также есть опция стать на биржу труда и получать ежемесячное пособие. Есть возможность получить частичную помощь от государства, когда при увольнении пару месяцев 40% зарплаты платит работодатель, а 52% из бюджета. Вся помощь идет из-за очень высоких налогов, ведь шведы считают, лучше в спокойное время заплатить больше, а в неспокойное тебе поможет государство", – добавил собеседник.

Но, как сказано выше, не все в экономике так радостно. Несмотря на отсутствие карантина, безработица растет, люди стали меньше покупать более дорогих товаров. 


Шведский автоконцерн Volvo закрыл заводы в Малайзии и Бельгии, что прямо бьет по его бюджету. При этом производство в Гетеборге продолжает функционировать. Часть магазинов по всему миру закрывает ритейлер мебели и товаров IKEA. В компании уже заявили, что около 20 тысяч сотрудников будут получать пособие, пока не вернутся на рабочие места.

Швеция сейчас находится в эпицентре медицинского, социального и экономического эксперимента. С довольно высокими ставками. 

Если задумка властей будет успешной, то экономика меньше всего пострадает от пандемии. А общество, не впадая в коронавирусную панику, не почувствует существенных ограничений. Это даст хорошие стартовые позиции стране, и она в короткие сроки наверстает упущенное.

При наихудшем варианте Швеция может стать второй Италией или Испанией – странами, которые безалаберно отнеслись к болезни и уже потеряли тысячи людей. 

В Стокгольме, правда, верят, что власти все просчитали. И коронавирус ударит по их социальной демократии меньше остальных.
 
 
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Швеция отказалась от карантина из-за коронавируса. Школы и детские садики открыты для детей, а местные жители с опаской, но ходят в рестораны.
 
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