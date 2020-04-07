ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Слуцке коронавируса нет, но пожилые люди часто вызывают «скорую» без необходимости

07.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке коронавируса нет, но пожилые люди часто вызывают «скорую» без необходимости

    Фото: by.polomap.com

На данный момент в Слуцке не выявлено фактов новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сайту SlutskGorod сообщил главный врач Слуцкой ЦРБ Олег Григорьевич Лесников.

— Наши работники скорой помощи сейчас активно работают по доставке пациентов, которые имеют контакты [с инфицированными - прим. SG], в средствах защиты, автомобили дезинфицируются, — рссказал Олег Лесников. — Но я попросил бы, особенно людей старшего возраста, к вызову скорой помощи относиться более ответственно. Если нужны какие-то лекарства, звоните лучше участковому врачу. Нужно понять, что мы сейчас работаем в другой реальности, нам сложнее. Рецепты выпишут, лекарства можно получить в аптеке.

  • Напомним, что доставкой медикаментов и продуктов пенсионерам занимаются сотрудники Слуцкого центра соцобслуживания.

Олег Лесников добавил, что пациентов в отделениях сейчас стало меньше, но больница готовится к любому развитию событий.

— Ситуация очень быстро меняется, и мы готовимся ко всем вариантам, — сказал главврач. — Вся неотложная помощь оказывается в прежнем режиме. Все работают, мы ничего не закрыли, только немного перенаправили потоки людей. Готовимся к разным сценариям развития событий.

Руководитель по просьбе корреспондента прокомментировал слухи о том, что в районной больнице готовятся два отделения для пациентов с подозрением на коронавирус.

— На данный момент у нас для контактов первого уровня ничего не перепрофилировали. В Минской области достаточно коечного фонда, который позволяет госпитализировать граждан, — заверил главрач Слуцкой ЦРБ.


Slutsk-Gorod.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На данный момент в Слуцке не выявлено фактов новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сайту SlutskGorod сообщил главный врач Слуцкой ЦРБ Олег Григорьевич Лесников.
 
Новости дня
Новости
 
Доставка лекарств и продуктов. Более 600 одиноко проживающих жителей области и людей с инвалидностью обратились на «горячие линии»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика