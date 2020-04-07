В Слуцке коронавируса нет, но пожилые люди часто вызывают «скорую» без необходимости

Источник материала: Слуцк Город





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На данный момент в Слуцке не выявлено фактов новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сайту SlutskGorod сообщил главный врач Слуцкой ЦРБ Олег Григорьевич Лесников.

— Наши работники скорой помощи сейчас активно работают по доставке пациентов, которые имеют контакты [с инфицированными - прим. SG], в средствах защиты, автомобили дезинфицируются, — рссказал Олег Лесников. — Но я попросил бы, особенно людей старшего возраста, к вызову скорой помощи относиться более ответственно. Если нужны какие-то лекарства, звоните лучше участковому врачу. Нужно понять, что мы сейчас работаем в другой реальности, нам сложнее. Рецепты выпишут, лекарства можно получить в аптеке.

Напомним, что доставкой медикаментов и продуктов пенсионерам занимаются сотрудники Слуцкого центра соцобслуживания.

Олег Лесников добавил, что пациентов в отделениях сейчас стало меньше, но больница готовится к любому развитию событий.

— Ситуация очень быстро меняется, и мы готовимся ко всем вариантам, — сказал главврач. — Вся неотложная помощь оказывается в прежнем режиме. Все работают, мы ничего не закрыли, только немного перенаправили потоки людей. Готовимся к разным сценариям развития событий.

Руководитель по просьбе корреспондента прокомментировал слухи о том, что в районной больнице готовятся два отделения для пациентов с подозрением на коронавирус.

— На данный момент у нас для контактов первого уровня ничего не перепрофилировали. В Минской области достаточно коечного фонда, который позволяет госпитализировать граждан, — заверил главрач Слуцкой ЦРБ.



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