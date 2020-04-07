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Япония распространит препарат для борьбы с СOVID-19

07.04.2020 13:32 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Япония направит двадцати странам партии лекарства от гриппа "Авиган". Препарат также известен как "Фавипиравир" и потенциально может вылечить новый коронавирус. Ряд государств готов закупить его. Идет и обсуждение бесплатных поставок для особо нуждающихся. Препарат еще проходит клинические испытания. В июне лекарство планируют зарегистрировать как средство против СOVID-19.
 
 
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Япония направит двадцати странам партии лекарства от гриппа "Авиган". Препарат также известен как "Фавипиравир" и потенциально может вылечить новый коронавирус....
 
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