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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Япония распространит препарат для борьбы с СOVID-19 Япония направит двадцати странам партии лекарства от гриппа "Авиган". Препарат также известен как "Фавипиравир" и потенциально может вылечить новый коронавирус....

Япония направит двадцати странам партии лекарства от гриппа "Авиган". Препарат также известен как "Фавипиравир" и потенциально может вылечить новый коронавирус. Ряд государств готов закупить его. Идет и обсуждение бесплатных поставок для особо нуждающихся. Препарат еще проходит клинические испытания. В июне лекарство планируют зарегистрировать как средство против СOVID-19.