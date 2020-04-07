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Лукашенко грозится уволить правительство

07.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси можно ввести карантин и комендантский час, но это не приведет ни к чему хорошему. Важно, чтобы в аптеках и магазинах было все необходимое и чтобы люди следили за своим здоровьем.

Об этом заявил Алекандр Лукашенко, заслушивая доклад о готовности системы здравоохранения страны противодействовать угрозам распространения коронавируса, передает пресс-служба главы государства.

«Карантин, комендантский час.. Это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?» - спросил президент.

В то же время, он подчеркнул, что в магазинах, аптеках и больницах должно быть для этого все необходимое.

«Я премьер-министра и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, - правительства не будет. Будут работать другие», - заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко призывает бороться за каждого человека и ценить свое здоровье: заниматься спортом, отказаться от вредных привычек.

«Мы должны бороться за каждого человека, особенно если речь идет о стариках. И если мы хотим, чтобы потом наши дети нас защищали и боролись за нашу жизнь, мы должны бороться за жизнь каждого старика, потому что, к несчастью, этот вирус бьет прежде всего по старикам и по тем, кто слабо защищен иммунной системой», - подчеркнул Лукашенко.

Глава государства констатировал, что заболеваемость коронавирусом в стране не снижается, но, с другой стороны, нет и лавинообразного нарастания.

Он отметил, население страны будет болеть, но главное – «чтобы не было лавинообразного скачка заболеваемости, чтобы эта линия прошла как можно ближе к горизонтали». По его мнению, пока система здравоохранения справляется с проблемами.

Лукашенко считает, что ситуация с коронавирусом помогла встряхнуть систему и выявить в ней некоторые проблемы».

«Но я с вас спрошу, когда этот психоз закончится и когда уйдут эти болезни», - предупредил он.

В Беларуси идет борьба за каждого человека и ценят здоровье каждого больше, чем тот каждый сам ценит свое здоровье.

 
 
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В Беларуси можно ввести карантин и комендантский час, но это не приведет ни к чему хорошему. Важно, чтобы в аптеках и магазинах было все необходимое и чтобы люди...
 
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